В центре Петербурга ввели новые ограничения на продажу алкоголя во время ЧМ-2018

В Петербурге введут новые ограничения на продажу алкоголя во время проведения ЧМ-2018. Городской парламент утвердил законопроект в третьем чтении, передает корреспондент 78.ru.

В частности, купить спиртное будет невозможно на территории Конюшенной площади и возле нее - там, где разместится фан-зона болельщиков FIFA. Помимо этого, ограничение на продажу алкоголя будут действовать на территории вокруг стадиона «Санкт-Петербург» и Парке 300-летия. Купить алкоголь в этой зоне нельзя будет за день до игры и в день матча.

Также в среду в городском парламенте утвердили штрафы для баров, секс-шопов, саун и интернет-клубов за отсутствие табличек, предупреждающей об ограничениях для несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в фан-зоне на Конюшенной площади выступит Земфира. Изначально организаторы анонсировали ее концерт как бесплатный, но позже оказалось, что на выступление необходимо купить билет. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде и Сочи. Официальным талисманом турнира стал волк Забивака.