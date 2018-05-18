Как на чердаке нашли 30 000 снимков Ленинграда неизвестного (и очень талантливого!) фотографа

На чердаке в Пушкине дочь фотографа Маши Ивашинцовой Ася Мелкумян обнаружила архив —  30 000 негативов, сделанных ее матерью в период с 1960 до 1999 года. Рассказываем, почему один из самых талантливых фотографов Ленинграда спрятала свои работы от людей на долгие годы.

  • Ленинград, 1976

  • Ленинград, 1975 год

  • Лениград, 1976

  • Ленинград, 1975

  • Ленинград, 1983

Маша Ивашинцова, судя по официальному сайту фотографа, родилась в 1942 году, а снимать начала в 18 лет. С тех пор до самой своей смерти в 2000 она не выпускала из рук камеру Leica или Rolleiflex.

Маша была участницей ленинградского поэтического и фотографического движения 1960 – 1980 годов и возлюбленной трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова, поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна, который стал отцом Аси. Как пишет дочь Маши, любовь к этим трем мужчинам определила ее жизнь: «Она искренне верила, что выглядит бледно рядом с ними, поэтому никому не показывала ни свои снимки, ни дневники, ни стихотворения».

У нее было множество профессий: она работала театральным критиком, библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором и механиком.

  • Маша Иваншицова и Борис Смелов, 1974

  • Виктор Кривулин, 1979

  • Мелвар Мелкумян, 1979

Ася вспоминает, что когда она была ребенком, то редко видела мать. Она жила с отцом Мелваром Мелкумяном в Москве, а Маша изредка приезжала в гости: «Даже слова "мама" не было в моем словаре. Однако я помню ее любовь и нежность». Многие факты из жизни Маши дочь узнала, только найдя ее дневники.

В 1981 году Машу направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ася утверждает, что причиной для этого стало негативное отношение к коммунизму: «советский режим стремился стандартизировать людей и заставить их жить по одним правилам». В лечебнице она провела несколько лет, это сделало ее «глубоко несчастной».

  • Ася Мелкумян, дочь автора фотографий, нашедшая архив, 1980

  • Ленинград, 1978

  • Ленинград, 1977

  • Ленинград, 1981

  • Ленинград, 1978

Часто на ее снимках появляются собаки или кошки. Дочь объясняет это тем, что Маша была одиночкой, избегала общества, боялась близости. Поэтому она искала любви и понимания у животных. 

Ася утверждает, что фотограф держала свои работы на чердаке, потому что ее кадры не были созданы для выставки или шоу. Они были бесконечной попыткой понять оттенки внутреннего и внешнего мира: боль, радость, буйство жизни.

  • Лениград, 1978

  • Ленинград, 1976

Кроме фотографий, на сайте mashaivashintsova.com опубликовано несколько отрывков из ее дневников. Например, такие:

2 ноября 1976 года: «Вечером 31 октября я ждала Асю и Мельвара перед Малым оперным театром. Мы должны были увидеть «Сильфиду». Я заметила маленького мальчика, продающего желтого черноглазого щенка. Я поддалась импульсу и обменяла наши билеты на его собаку. Когда Мелвар пришел, он сам визжал, как больной щенок; он хотел пойти в театр, он хотел получить свою долю духовной радости. Вместо этого он должен был вести Асю учить хинди, пока я иду домой с собакой».

О Мелваре Мелкумяне: «Мелвар –  неизвестный, недосягаемый, неприкасаемый учитель. В то время у него была любовь и желание вырвать меня из мерзости Санкт-Петербурга, из этого болота города. Он мучил меня, запер, пытался сломить словами. Я его ненавидела. Но из-за моей внутренней беспомощности я не могла сделать шага без него. И, убежав, выйдя, я снова вернулась к своему "учителю-мучителю"».

1975: «Сегодня Мелвар вернулся от Шварцмана (Михаил Шварцман был ленинградским художником-авангардистом и близким другом Мелвара и Виктора Кривулина). Он принес папку с записями Кривулина. Как мучительно болело мое сердце! То, что кажется невозможным в реальной жизни, может быть возможным в царстве духа. Два ревнивых врага встретились сегодня вечером в одной комнате. Они встретились через свои творения, которые были причиной моей любви к ним».

  • Ленинград, 1979

  • Орехово, 1978

  • Москва, 1987

Маша Иваншицова умерла от рака в возрасте 58 лет на руках своей дочери. Ранее Ася планировала открыть выставку работ матери в Вене, но после публикации снимков ей поступило предложение сделать более масштабную экспозицию. Пока дата и место не раскрываются.

Фото: mashaivashintsova.com, @masha_ivashintsova

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