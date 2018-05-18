Как на чердаке нашли 30 000 снимков Ленинграда неизвестного (и очень талантливого!) фотографа

Маша Ивашинцова, судя по официальному сайту фотографа, родилась в 1942 году, а снимать начала в 18 лет. С тех пор до самой своей смерти в 2000 она не выпускала из рук камеру Leica или Rolleiflex.

Маша была участницей ленинградского поэтического и фотографического движения 1960 – 1980 годов и возлюбленной трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова, поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна, который стал отцом Аси. Как пишет дочь Маши, любовь к этим трем мужчинам определила ее жизнь: «Она искренне верила, что выглядит бледно рядом с ними, поэтому никому не показывала ни свои снимки, ни дневники, ни стихотворения».

У нее было множество профессий: она работала театральным критиком, библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором и механиком.