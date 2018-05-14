Как были найдены негативы

Сейчас мы занимаемся приспособлением здания к современному использованию. Это непростая задача – Пассажу 170 лет, его много раз ремонтировали и в дореволюционный период, и в 30-е годы XX века, а в послевоенное время латали травмы, которое здание получило во время блокады. При этом использовали разные материалы, порой даже те, что просто попадались под руку. Работа осложняется тем, что мы не закрываем Пассаж: продолжается торговля, открываются заведения, появляются новые арендаторы. Заодно мы занимаемся и изменением концепции: чтобы это был не просто красивый дом, но и место, в котором можно было бы полезно провести время.

В рамках этого обновления мы меняли перекрытия на третьем этаже — там скоро появится ресторан. В одном из помещений раньше находились фотомастерские: сначала Карла Буллы, а после — Александра Оцупа и его сыновей. Примерно в том месте в полу мы нашли 22 стеклянных негатива и сразу связались с искусствоведами. Снимки обнаружил наш сотрудник из дирекции по строительству, который занимается инженерными сетями и к тому же увлекается фотографией. Наверное, поэтому его зоркий глаз зацепил негативы, они не пропали, и теперь мы можем показать их петербуржцам. Расчистив находку, он сразу понял, что ей около ста лет и она очень ценная.