20 коллекционных советских игрушек от живого классика Льва Сморгона

Художник, патриарх петербургской школы скульпторов и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Сморгон никогда не считал, что главное достоинство произведения искусства — его размер и монументальность.

Работы Льва Наумовича сначала выпускались тысячами эксземпляров в виде фарфоровых статуэток («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы»), а затем они вошли в жизнь миллионов советских детей в качестве пластмассовых игрушек («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»). Когда «фарфоровый» и «кукольный» периоды в его творчестве закончились, Лев Наумович создал собственные техники выплавки художественного стекла и соединения гранитных скульптур-конструкторов, в которых каменные блоки держатся только собственным весом. Одновременно художник занимался живописью и графикой, работал с бронзой и керамикой.

  • Клеопатра, начало 60-х годов. Самая скандальная работа Льва Смогрона. Худсовет охарактеризовал куклу как "слишком сексуальную", она же относится к самым редким игрушкам. 

  • Девочка в шапочке, 1954-1955 гг.

  • Клоун, 1961-1962 гг.

  • Мальчик в комбинезоне и берете, 1963-1964 гг.

  • Пара, 1961-1962 гг.

  • Гимнастка, 1957 г.

  • Пара, 1964-1966 гг.

  • Дядя Степа, конец 60-х

  • Володька, конец 1960-х

На недавних выставках «Дети страны Советов» и «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» в Мраморном дворце Русского музея и в инклюзивном проекте «Прикосновение» в ЦВЗ «Манеж» творения живого классика были особенно заметны — даже те из них, что выпущены массовым тиражом, всегда являются арт-объектами, отмеченными тонким юмором и человечностью. 

В советской время игрушки были практически на вес золота. Небольшой тираж промышленного производства привел к тому, что многие работы художников-игрушечников тех времен сегодня представлены в частных музейных коллекциях, а некоторые куклы коллекционеры и знатоки ищут годами. 

  • Бычок, конец 1950-х годов

  • Антошка, 1967-1968 гг.

  • Кондрат, 1971 г.

  • Ослик, конец 1950-х годов

  • Лошачок, конец 1950-х 

  • Жираф, 1950-е годы

  • Девочка в юбочке, 1961-1962 гг

  • Медвежонок, 1959-1961 гг

  • Олененок, 1962-1963 гг

  • Пьера, последняя игрушка Льва Сморгона

Фото: Сергей Лоза, личный архив Льва Сморгона 

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