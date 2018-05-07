Художник, патриарх петербургской школы скульпторов и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Сморгон никогда не считал, что главное достоинство произведения искусства — его размер и монументальность.

Работы Льва Наумовича сначала выпускались тысячами эксземпляров в виде фарфоровых статуэток («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы»), а затем они вошли в жизнь миллионов советских детей в качестве пластмассовых игрушек («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»). Когда «фарфоровый» и «кукольный» периоды в его творчестве закончились, Лев Наумович создал собственные техники выплавки художественного стекла и соединения гранитных скульптур-конструкторов, в которых каменные блоки держатся только собственным весом. Одновременно художник занимался живописью и графикой, работал с бронзой и керамикой.