В Эрмитаже покажут Вермеера, раннего Рембрандта и другие шедевры Лейденской коллекции

5 сентября 2018 года в Эрмитаже откроется выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Петербуржцы увидят одно из самых известных мировых частных собраний живописи  XVII века, принадлежащих Томасу Каплану.

На выставке покажут 83 произведения выдающихся живописцев Золотого века Голландии, в том числе картины Рембрандта (включая работы его раннего лейденского периода и зрелого творчества), Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также работы учеников Рембрандта (Фердинанд Бол и Говерт Флинк).

Отдельная группа на экспозиции - небольшие картины лейденской школы тонкой живописи, написанные на дереве и меди. Они всегда были предметом восхищения коллекционеров. На полотнах, помимо исторических композиций, нарисованы портреты и жанровые сцены, а также анималистические композиции. 

Выставка пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца до 13 января. 


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Автор: Ася Алисултанова
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Места: Государственный музей Эрмитаж
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