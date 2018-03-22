Что смотреть (и трогать!) на инклюзивной выставке «Прикосновение» в «Манеже»?

Вадим Сидур «Мать и дитя»

Скульптор и художник был ветераном и инвалидом Великой Отечественной. Он одним из первых в советском искусстве отрефлексировал (в том числе и свою) травму – как война калечила людей. Впрочем, в его творчестве не менее важны мотивы любви и семейного счастья. Например, в скульптуре «Мать и дитя» 1965 года.