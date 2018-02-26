Почему нужно идти на выставку Виталия Пушницкого в Новый музей?

Пушницкий по-настоящему востребован. И в его случае это не дежурная юбилейная лесть. В его биографии были и персональные экспозиции в Эрмитаже и Русском музее (редкое достижение для здравствующего мастера), и попадание в престижный топ ключевых художников современности со всего мира, составленный авторитетнейшим арт-издательством Phaidon несколько лет назад.

Он художник классической выучки: окончил Ленинградскую СХШ (первую в СССР, открытую еще в начале 1930-х), закономерно поступил в Академию художеств, получил диплом художника-оформителя книг.