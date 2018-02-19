Почему вы решили сотрудничать с Versus?

Мы любим экспериментировать с молодежной аудиторией, даже сами сняли баттл «Продавец против покупателя», довольно смешной. Компании, которые планируют деятельность на долгое время вперед, всегда задумываются о расширении круга потенциальных покупателей. Конечно, молодежь еще не часто сама делает ремонт, но они должны познакомиться с нашим брендом, и когда наступит их время заняться обустройством дома, пусть идут к нам.

Это была ваша инициатива?

После того, как мы сняли наш баттл, пытаясь влезть на волну хайпа, Versus на нас вышел сам. Они сделали пару комплиментов нашему ролику — не знаю, насколько искренне — и предложили поучаствовать небольшим спонсорством в их проекте.

Насколько небольшим?

Мы хотели бы оставить это нашим маленьким секретом

Там такое огромное количество нулей, о котором говорит Гуф?

Не приставайте ко мне, дайте мне немного пококетничать.

У вас была возможность выбрать баттл?

Нет, предложили только этот, но мы могли выбрать разные опции интеграции бренда — остановились на футболке. С творчеством Птахи я, честно признаюсь, знакома поверхностно. Но мои сотрудники знают его лучше: у нас вполне молодой коллектив в креативном блоке отдела маркетинга.