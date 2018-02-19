Зачем «Максидом» одел Птаху в футболку со своим логотипом на главном баттле года?
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Минувшей ночью в сети появился самый ожидаемый баттл года между рассорившимися рэперами Гуфом и Птахой. Оба были в футболках с логотипами – судя по тому, что говорил Алексей Долматов во время своего выступления, это обошлось компаниям как минимум в миллион рублей. Член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич отказалась называть нам точную сумму контракта с Птахой, но рассказала, как и зачем они решили сотрудничать с Versus.
Почему вы решили сотрудничать с Versus?
Мы любим экспериментировать с молодежной аудиторией, даже сами сняли баттл «Продавец против покупателя», довольно смешной. Компании, которые планируют деятельность на долгое время вперед, всегда задумываются о расширении круга потенциальных покупателей. Конечно, молодежь еще не часто сама делает ремонт, но они должны познакомиться с нашим брендом, и когда наступит их время заняться обустройством дома, пусть идут к нам.
Это была ваша инициатива?
После того, как мы сняли наш баттл, пытаясь влезть на волну хайпа, Versus на нас вышел сам. Они сделали пару комплиментов нашему ролику — не знаю, насколько искренне — и предложили поучаствовать небольшим спонсорством в их проекте.
Насколько небольшим?
Мы хотели бы оставить это нашим маленьким секретом
Там такое огромное количество нулей, о котором говорит Гуф?
Не приставайте ко мне, дайте мне немного пококетничать.
У вас была возможность выбрать баттл?
Нет, предложили только этот, но мы могли выбрать разные опции интеграции бренда — остановились на футболке. С творчеством Птахи я, честно признаюсь, знакома поверхностно. Но мои сотрудники знают его лучше: у нас вполне молодой коллектив в креативном блоке отдела маркетинга.
Вы уже видели баттл? Он вам понравился?
Я начала смотреть его ночью, но не досмотрела, планирую сделать это сегодня. Начало мне показалось не очень динамичным, могло быть и поинтереснее, но пока трудно сделать какой-то вывод.
Вы не были разочарованы, что участник в вашей футболке проиграл?
Мы не расстроились – все, что не некролог, то пиар. Я не вижу большой проблемы в том, что Птаха не победил, главное, чтобы мы – как компания – всегда выигрывали.
В соцсетях обсуждали, что ваш логотип оказался совсем не виден.
Логотип находится на плече рэпера, и его видно хорошо. Хуже видно сайт maxidom.ru, потому что у Птахи болтается цепочка на букве «i», но я думаю, что эффект все равно будет. Мы не знаем, каким будет выхлоп, это наш первый опыт подобного проекта, мы посмотрим на результаты. К сожалению, так как это не простой инструмент, как, например, контекстная реклама, очень трудно в итоге замерить продажи. Через какое-то время мы будем анализировать узнаваемость, мы хотим посмотреть на итог этой акции и принять решение по поводу дальнейшего продвижения в этой сфере.
Вы до этого смотрели Versus?
Я раньше, конечно, видела баттлы – меня, как и многих, эта «беда» настигла после Гнойного с Оксимироном, и из любопытства я смотрела еще несколько.
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