Видео: экскурсия по выставке «Преодоление» в ЦВЗ «Манеж»

Специально для «Собака.ru» ЦВЗ «Манеж» провел экскурсию по выставке российских и японских художников «Преодоление», работы для который отбирал лично ректор Санкт-Петербургской Академии художеств и единый комиссар Российского павильона на биеннале в Венеции Семен Михайловский (посмотреть на то, как проходило открытие можно здесь).

У проекта два варианта. Один покажут в петербургском , второй – весной в московском выставочном комплексе. Как обычно у ЦВЗ, ставка сделана не только на работы (более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн. Например, чтобы попасть на экспозицию, надо пройти масштабные деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер. Отдельное место на выставке занимает графика Кейто Ямагучи – японской студентки Академии художеств.