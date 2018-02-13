В Эрмитаже нашли письмо советских реставраторов в будущее

Реставраторы нашли в Зимнем дворце письмо коллег из СССР в будущее. Его составили в 1947 году позолотчики, которые восстанавливали малую церковь. Об этом журналистам на пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский.

«Письмо в будущее оставили реставраторы, которые работали в малом церковном зале как позолотчики», — сказал Пиотровский.

В записке присутствует следующее послание: «Заработок был от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей в месяц. Жизнь была ничего, только денег иногда не хватало. Здоровья и счастья вам, наши потомки».

«Никакого призыва к строительству коммунизма нет, есть очень живое письмо», — заключил Пиотровский.