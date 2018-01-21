«Горгород» Оксимирона номинировали на литературную премию им. Александра Пятигорского

Всего в опубликованном списке 37 участников, одним из которых стал рэпер. Его «Горгород» номинирован не как музыкальный альбом, а как «рэп-поэма», в которой он, как Марсель Пруст, «разобрал себя, свои непримиримые и одновременно со-существующие фигуры сознания – на части и положил их как отдельные – но в единое и завершённое литературное произведение».

«Слушатели и читатели поэмы спорят о том, что такое литература и философия, что такое цитирование и первоисточники, что такое антиутопия, почему опять так актуальна стоическая философия, которая явно и не явно упомянута в поэме. О Толкиене и его символике в «Горгороде», о библейских сюжетах, мягко и бережно (хотя и с ненормативной лексикой почти во всех треках) внесенных в череду многомерного, как и положено по законам «большой литературы», переплетения образов и сюжетных линий поэмы. С точки зрения вовлечения в философию, в культурологию, в литературу – это небывалое действие», – отмечает философ Анна Елашкина, которая стала номинатором текста Оксимирона на эту премию.

Размер литературной премии – один миллион рублей. Среди соперников Оксимирона также Михаил Зыгарь – автор бестселлера «Империя должна умереть».

Напомним, Александр Пятигорский – советский философ, писатель и востоковед. Литературная премия его имени вручается ежегодно.