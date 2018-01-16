В Голландии обнаружили неизвестный рисунок Ван Гога

Уникальное открытие сделано в Голландии: в коллекции арт-фонда, основанного местным миллиардером Джоном Фентенером ван Влиссингеном, обнаружен рисунок Винсента Ван Гога. Изображение, получившее название «Холм Монмартр с карьером», датируется мартом 1886 года — такое заключение сделали специалисты, исследовав сюжет, стиль, технику, использованные материалы и провенанс рисунка.

«Холм Монмартр с карьером» происходит из коллекции Винсента Ван Гога и его брата Теодора Ван Гога. Вдова последнего реализована рисунок через арт-дилера в 1917 году. После этого следы произведения затерялись. «Холм Монмартр с карьером» никогда ранее не публиковался и не выставлялся. Теперь рисунок можно увидеть на выставке в музее Singer Laren на севере Голландии, где она пробудет до 6 мая.

Мир знает свыше 900 рисунков Ван Гога и пять книг набросков. Последний раз забытый рисунок художника находили в 2012 году.

По материалам «Фонтанки»