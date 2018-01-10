26 мая Государственный Эрмитаж устроит выставку в венецианском Палаццо Фортуни, в один день с Архитектурной биеннале в Венеции. Экспозиция будет посвящена теме руин. Куратором выставки станет заведующий отделом современного искусства Дмитрий Озерков.

Как рассказал корреспонденту TANR Озерков, идея выставки принадлежит ему и он планирует раскрыть тему руин в самых разных аспектах — архитектурном, человеческом, историческом. В экспозиции также примут участие и другие музеи, в том числе венецианские.

Напомним, в ноябре стала известна тема русского павильона на Венецианской архитектурной биеннале. Ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский рассказал «Собака.ru» о том, что партнером национального павильона в 2019 году будет Эрмитаж.