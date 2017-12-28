В РНБ открылась выставка, посвященная продовольственной торговле в Петербурге

В Российской национальной библиотеке открылась выставка «Чрево Петербурга». Название экспозиции является аллюзией на знаменитый роман французского писателя Эмиля Золя. На выставке расскажут об истории продовольственной торговли в Петербурге и предложат вспомнить забытый жанр физиологических очерков, а также расскажут о том, чем и как кормили в городе на рубеже веков - например, что предлагали в ресторане «Эрмитаж» 130 лет назад.

«Это выставка для тех, кому интересно прошлое, бытовое прошлое. Тема актуальная. В последнее время, к сожалению или к счастью, много смотрим назад, считая, что раньше было вкуснее», - рассказал президент Гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон телеканалу «Культура».Выставка продлится до 19 февраля.

Выставка продлится до 19 февраля.