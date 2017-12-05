Умер ветеран ленинградского андеграунда, художник Владлен Гаврильчик

5 декабря в Петербурге на 89-м году жизни скончался удожник и поэт, один из старейших представителей андеграунда Владлен Гаврильчик. Об этом в Facebook написал художник Валерий Вальран.

Творчество Гаврильчика относят к примитивизму. Одним из ярчайших проявлений его сатиры стали стихи, в которых отразились реалии советской поры.

«Задолго до наступления эпохи постмодернизма он в своем творчестве иронизировал, цитировал, пародировал, делал реминисценции на произведения других художников, доводил до абсурда идеологические штампы и мифы отечественной культуры, – написал о нем в Фейсбуке друг и коллега Валерий Вальран. – При этом в отличие от большинства художников ХХ века, его интересует «не игра форм», а «игра смыслов», точнее поиск новых смыслов в рамках уже сложившихся традиций и технологий».

Работы Гаврильчика хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и многих других музеях России и мира. Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью Владлена Гаврильчика, которое он дал своей дочери Марии для «Собака.ru».