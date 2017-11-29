В экспозиции представлены более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галереи, среди которых работы таких мастеров, как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Константин Истомин, Павел Кузнецов, Петр Кончаловский, Сергей Герасимов, Борис Иогансон, Александр Лабас, Юрий Пименов, Евсей Моисеенко, Дмитрий Жилинский.

«Владивосток – финальная точка в большом путешествии проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». За прошедшие полгода выставки с успехом прошли в крупнейших культурных центрах России от Запада до Востока. И каждый город, каждый музей вносил свой неповторимый вклад в развитие и реализацию нашего проекта, – комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков. – Выставка во Владивостоке станет красивым заключительным аккордом турне и, уверен, доставит большое удовольствие всем любителям искусства».

«Владивосток сейчас для нас очень важный город, очень важное место, потому мы сегодня работаем над созданием здесь филиала Третьяковской галереи. И прежде, чем будет решен вопрос имущественного характера и будет отреставрировано помещение представительства, а потом уже и, собственно, филиал Третьяковской галереи, мы поставили своей задачей каждый год показывать во Владивостоке значимый проект. «Окна в Россию», подготовленный совместно с Институтом русского реалистического искусства, – один из них», – говорит генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Последнюю выставку проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» гостеприимно принимает Приморская картинная галерея. И если мы начинали свое путешествие в Калининграде выставкой, в состав которой вошли произведения исключительно из собрания Института русского реалистического искусства, то завершаем мы его показом пятидесяти шедевров Третьяковской галереи во Владивостоке. За состав этой выставки отвечает совершенно блестящий специалист и наш сокуратор, хранитель ГТГ Ольга Полянская. Тем нее менее, ИРРИ как соорганизатор и партнер непосредственно занимался организацией экспозиции, разработкой архитектурного проекта и образовательной программы выставки», – отмечает куратор проекта, арт-директор ИРРИ Надежда Степанова.

«Для нас, жителей дальневосточных берегов России, принимать выставку шедевров мастеров семи поколений – это уникальная возможность увидеть подлинные произведения русских и советских художников, чьи имена вошли в отечественную и мировую историю искусства. Надеемся, зрители высоко оценят новую благородную инициативу «Ингосстраха» по поддержке искусства и культуры в России», – говорит директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.

Выставка будет открыта для посещения до 14 января 2018 года по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 12, Приморская государственная картинная галерея. Вход свободный.

Посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия бесплатный. Необходима регистрация на сайте 70.ingos.ru.