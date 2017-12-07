Как перевозят шедевры мирового искусства для выставок в музеях?

Как правило, полотна за миллионы долларов начинают готовить к перевозке за несколько месяцев: их проверяют, составляют подробный отчет об их состоянии, проводят работы по консервации, при необходимости укрепляют слой краски. Потом для них готовят специальную упаковку, предназначенную для конкретного способа перевозки. Как рассказывает Роман Такер, заместитель директора Музея Фаберже, для их выставки «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» несколько картин прилетели на самолете из Сингапура, а основная часть коллекции приехала в Петербург на грузовиках из Парижа.

У всех, даже частных коллекций, есть свои кураторы и хранители. Они отвечают за сохранность картин во время упаковки, перевозки, распаковки, монтажа и демонтажа. В музейном мире существуют общепринятые стандарты, по которым осуществляется работа с картинами, и музей обязуется их выполнять. Например, строго прописаны нормы температуры и влажности. Для живописи очень важно соблюдение этих параметров и не позволителен их резкий перепад. Поэтому после прибытия в музей работы остаются в ящиках для акклиматизации минимум на сутки в тех помещениях, где они будут выставляться.