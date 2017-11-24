В Петербурге появилось граффити с Петром Павленским

Уличный художник Владимир Абих нарисовал Петра Павленского с канистрой бензина в руках на обгоревшем здании на Лиговском проспекте, дом 141. Изображение Павленского скопировано со знаменитой фотографии, сделанной во время акции «Угроза», в рамках которой он поджег двери здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Напомним, в октябре Павленского задержали в Париже за поджог Банка Франции. Он все еще находится под арестом.