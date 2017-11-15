Эрмитаж станет партнером русского павильона Венецианской биеннале в 2019 году
Ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский рассказал «Собака.ru» о том, кто будет партнером российской выставки в 2019 году.
«Мы рады объявить, что партнером национального павильона в 2019 году будет главный российский музей — Государственный Эрмитаж», — сообщил он.
Михайловский подчеркнул, что участие Эрмитажа в будущей выставке не означает, что в павильоне России будут выставлять музейные коллекции. 6 ноября в Венеции состоялась встреча директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с Семеном Михайловским. Они обсудили тему выставки в русском павильоне в Венеции в 2019 году.
Напомним, в 2011 году Эрмитаж привез на Венецианскую биеннале современного искусства работы российского художника-концептуалиста Дмитрия Пригова. На экспозиции были представлены его рисунки, автографы и другие материалы. А в 2015 году главный российский музей показал в венецианском палаццо Кавалли-Франкетти в рамках параллельной программы биеннале выставку Glasstress Gotika, на которой можно было увидеть произведения современных художников в сопровождении рыцарских доспехов и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций петербургских музеев. Куратором обеих экспозиций выступил заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.
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