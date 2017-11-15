Ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский рассказал «Собака.ru» о том, кто будет партнером российской выставки в 2019 году.

«Мы рады объявить, что партнером национального павильона в 2019 году будет главный российский музей — Государственный Эрмитаж», — сообщил он.

Михайловский подчеркнул, что участие Эрмитажа в будущей выставке не означает, что в павильоне России будут выставлять музейные коллекции. 6 ноября в Венеции состоялась встреча директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с Семеном Михайловским. Они обсудили тему выставки в русском павильоне в Венеции в 2019 году.