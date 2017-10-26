Петербургская художница Ульяна Полоз по специальности графический дизайнер, как и все члены ее семьи она связана с искусством: мама работает художником по тканям, а папа — графическим дизайнером в сфере рекламы. Этим летом Ульяна запустила проект Outingsprojectspb: она создает рисунки с репродукциями классических полотен на стенах в петербургских дворах.

Как поясняет сама Ульяна в интервью нашему сайту, она захотела дать новую жизнь картинам, которые находятся в хранилищах музеев по всему миру и недоступны широкой публике. «Картин пока не очень много, причем пару из них уже закрасили коммунальные службы. Примечательно, что они находились на зданиях, у которых много лет не было ремонта, но как только там появились граффити, коммунальщики тут же их закрасили. Я бы хотела продолжить работу, но мне помешали внезапные заморозки», — рассказала она.

Ульяна работает в необычной технике: находит репродукции полотен в хорошем качестве в сети, распечатывает их на своем домашнем принтере, затем клеит особым образом на стены: сначала с помощью специального состава обрабатывает поверхность, а сверху покрывает лаком, чтобы защитить рисунок от влаги и повреждений. «Но все равно находятся умельцы, которые отрывают картины», — рассказывает художница.