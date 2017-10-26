Фотопроект: художница украшает стены домов в Петербурге «граффити» с мировой живописью
Петербургская художница Ульяна Полоз по специальности графический дизайнер, как и все члены ее семьи она связана с искусством: мама работает художником по тканям, а папа — графическим дизайнером в сфере рекламы. Этим летом Ульяна запустила проект Outingsprojectspb: она создает рисунки с репродукциями классических полотен на стенах в петербургских дворах.
Как поясняет сама Ульяна в интервью нашему сайту, она захотела дать новую жизнь картинам, которые находятся в хранилищах музеев по всему миру и недоступны широкой публике. «Картин пока не очень много, причем пару из них уже закрасили коммунальные службы. Примечательно, что они находились на зданиях, у которых много лет не было ремонта, но как только там появились граффити, коммунальщики тут же их закрасили. Я бы хотела продолжить работу, но мне помешали внезапные заморозки», — рассказала она.
Ульяна работает в необычной технике: находит репродукции полотен в хорошем качестве в сети, распечатывает их на своем домашнем принтере, затем клеит особым образом на стены: сначала с помощью специального состава обрабатывает поверхность, а сверху покрывает лаком, чтобы защитить рисунок от влаги и повреждений. «Но все равно находятся умельцы, которые отрывают картины», — рассказывает художница.
Как правило, работа проходит ночью, чтобы не привлекать внимание полиции и окружающих. Художница ищет дворы и ни в коем случае не использует стены исторических зданий или со свежим ремонтом, чтобы не портить работу сотрудников городских служб. В последнее время она стала искать более людные места, чтобы горожане смогли найти ее работы и сделать красивые фотографии, как это было с победительницей конкурса Uniqlo и «Собака.ru». В основном это поверхности старых зданий с трещинами и осыпавшейся штукатуркой, что придает рисунку особую аутентичность.
«Пока у меня не было никаких проблем ни с полицией, ни с прохожими. Один раз ко мне подошла пожилая пара, и, увидев, что я не расписываю стены похабными надписями, а клею картины, наоборот похвалила меня, было очень приятно и я вдохновилась еще больше, — говорит художница. — Даже старшее поколение, которое не очень жалует стрит-арт, относится к этому лояльно».
В дальнейшем Ульяна планирует согласовать свою работу с городскими властями. Ей бы хотелось уже с официальным разрешением и на больших площадях, например брандмауэров зданий в центре, но пока эта идея только на стадии обсуждения. «Мне очень грустно, что в Петербурге много домов и брандмауэров, которые выглядят довольно удручающе, особенно в условиях нашего климата. Вместо тех фресок, которые отдают «совком», пусть лучше будут репродукции картин из хранилищ Эрмитажа или Русского музея», — добавила девушка.
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