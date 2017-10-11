От интерактивного кино до театра «АХЕ»: гид по конференции «Световой дизайн»
Фильм, в котором зритель управляет сюжетом, перфоманс от инженерного театра «АХЕ» и лекция видео-художника Massive Attack – мы выбрали самые интересные события из программы международного фестиваля-конференции «Световой дизайн», организованной при поддержке университета ИТМО.
Спектакли театра «АХЕ»
В рамках культурной программы международной конференции «Световой дизайн» инженерный театр «АХЕ» покажет две экспериментальные постановки с использованием медиатехнологий — «Между двумя. Преддверие» (в нем также участвуют музыканты Владимир Волков и Вячеслав Гайворонский) и «Между двумя. Выбор чрева».
11 октября, 14 октября, Место радикального высказывания «Порох»
Инсталляция энактивного кино «Obsession»
Известный финский режиссер, сценарист, актриса и исследователь Пия Тикка вместе с коллегами Расмусом Вуори, системным архитектором, и Йоонасом Юутилайненом, сенсор-дизайнером, представит обновленную версию своей знаменитой инсталляции энактивного кино «Одержимость». Сюжетом этой картины бессознательно управляют зрители. Также поклонников нестандартного кино ждет открытая лекция в рамках презентации обновленного проекта.
12 и 13 октября, Черный зал Новой сцены Александринского театра
Лекция Джо Дэвиса
Американец Джо Дэвис — яркий представитель художников-революционеров, бросающих вызов рационализации и закостенелости разума, отец современного биоарта, превращающий невозможное в возможное. Он был автором первого художественного произведения, созданного с помощью синтезированной ДНК и генетически модифицированных бактерий («Микровенус», 1986). В настоящее время он работает с коллегами из Гарварда над внедрением движущихся 3D-изображений и голографических данных в живые клетки, а также ведет проект в Лаборатории Эшли Сайферт в Университете Кентукки, в котором Дэвис исследует генетические особенности интуиции у мышей, при помощи мышиного механического механизма метания костей.
12 октября, Новая сцена Александринского театра
Public talk Джейсона Брюджеса
Известный британский мультидисциплинарный художник, архитектор и дизайнера Джейсон Брюджес недавно реализовал ряд световых инсталляций в главном нефе Йоркского собора, а также мультисенсорную художественную инсталляцию в Большом музее парфюмерии в Париже и иммерсивную инсталляцию в Дании (представляющую 12 миллионов мигрирующих птиц и пейзажи страны). О своем опыте он расскажет в четверг.
12 октября, Новая сцена Александринского театра
Лекция Роже Нарбони
Светодизайнер, художник и инженер, в послужном списке которого — свыше 120 работ во Франции и за рубежом расскажет о своем искусстве. Среди реализованных в последние годы проектов — освещение Национального музея керамики в Севре (Франция), правого берега реки Хуанпу (Шанхай, Китай), ночных пейзажей Великого китайского канала в Ханчжоу и реки древней ирригационной системы Дуцзянъянь.
12 октября, Новая сцена Александринского театра
Мастер-класс Дмитрия Булатова
Пионер медиаискусства, художник, куратор, автора книг и антологий, дважды лауреат национальной премии «Инновация» Дмитрий Булатов проведет ликбез по Art & Science
13 октября, Новая сцена Александринского театра
Практикум Криса Берда
Бизнес-практикум от сооснователя и технического директора британской студии United Visual Artists Криса Берда, проводника и наставника международных проектных команд, разрабатывающих и реализующих по всему миру мультимедиаперформансы и интерактивные инсталляции. Свыше 25 лет он занимается визуальным сопровождением живых выступлений многих всемирно известных групп. Среди них, например, Massive Attack.
13 октября, Новая сцена Александринского театра
Текст: Екатерина Тимченко
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.