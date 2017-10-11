От интерактивного кино до театра «АХЕ»: гид по конференции «Световой дизайн»

Лекция Джо Дэвиса

Американец Джо Дэвис — яркий представитель художников-революционеров, бросающих вызов рационализации и закостенелости разума, отец современного биоарта, превращающий невозможное в возможное. Он был автором первого художественного произведения, созданного с помощью синтезированной ДНК и генетически модифицированных бактерий («Микровенус», 1986). В настоящее время он работает с коллегами из Гарварда над внедрением движущихся 3D-изображений и голографических данных в живые клетки, а также ведет проект в Лаборатории Эшли Сайферт в Университете Кентукки, в котором Дэвис исследует генетические особенности интуиции у мышей, при помощи мышиного механического механизма метания костей.

12 октября, Новая сцена Александринского театра