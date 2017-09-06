Почему нужно идти на выставку «Дети страны советов»?

Выставка в Мраморном дворце решена в любимом Русским музеем жанре эклектики: все, что есть по обширной теме. Всего в нее вошли более 100 работ. Это как картины Кончаловского, Петрова-Водкина и его учеников-последователей Самохвалова и Лермонтовой, так и гипсовые фигурки девочек и мальчиков (кажется, по возрасту еще не пионеров, но уже вполне октябрят) Крыжановской и Долинской, а также агитационный плакаты и значки. Продлится экспозиция до 20 ноября.