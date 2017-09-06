Почему нужно идти на выставку «Дети страны советов»?

Стартующая в Мраморном дворце Русского музея с 7 сентября экспозиция-блокбастер к юбилею революции исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным в «Элементарном лексиконе»

  • Петр Кончаловский "Утро испанских пионеров в летнем лагере", 1939

  • Петр Кончаловский «Что мне с вами делать?», 1936

  • Ольга Богаевская "Гости. День рождения", 1960

  • Владимир Чернецов "Девочка со скрипкой", 1965

  • Андрей Мыльников "Верочка (Портрет дочери)", 1955

  • Лидия Тимошенко, "Две девочки-школьницы", 1936

  • Лидия Тимошенко "Катюша". Этюд, 1939

  • Элеонора Кондиайн "Пионеры", 1929

  • Мария Гранавцева "Пионерская песня о барабанщике (Поэма о пионере)", 1929–1930

На экспозиции в Мраморном дворце Русского музея собраны посвященные детской теме картины и скульптуры советских художников от 1920-х до конца 1980-х. Они, конечно, воссоздают не историю о самом счастливом детстве, за которое принято благодарить товарищей во главе государства, а мифологию своего времени.

  • Анна Крыжановская "Девочка с грузовичком",  1938

  • Работа из серии «Время» Гриши Брускина

  • Константин Иванов "Миру — мир!", 1953

  • Алексей Пахомов "Юная натуралистка", 1935–1937

  • Валентин Сидоров "Возле старых сараев", 1975

  • Алексей Пахомов "Разведчики", 1941

  • Рудольф Френц "Клятва",  1924

  • Александр Самохвалов "Девочка с мячом", 1933

В юмористическом ключе над расхождением жизни и общественного идеала (пионер —всем ребятам, как известно, пример) начали подтрунивать в период оттепели. Например, в гениальном фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (который, кстати, лично разрешил прокатывать в кинотеатрах Хрущев после приватного просмотра ). В нем на фоне гипсовых и фанерных декораций образцового лагеря бурлит и копошится стихия детства, которая не собирается ни перед кем отчитываться. А на излете пролетарского государства миф окончательно разрушит художник Гриша Брускин в своем «Элементарном лексиконе».

  • Кузьма Петров-Водкин "Ленушка в кровати", 1926

  • Варвара Раевская-Рутковская "Награжденный медалью", 1945

  • Лидия Тимошенко "Девочка-планеристка (Девочка с авиамоделями)", 1936

  • Анфиса Кузнецова "Пионеры", 1931

  • Татьяна Маврина "Кегли", 1937

  • Ирина Шевандронова "Подростки",  1974

  • Василий Николаев "Передвижные ясли в хлопковом поле"

  • Виктор Корецкий, Вера Гицевич "Любите Родину!", 1949

  • Евсей Моисеенко "На реке", 1975

Выставка в Мраморном дворце решена в любимом Русским музеем жанре эклектики: все, что есть по обширной теме. Всего в нее вошли  более 100 работ. Это как картины Кончаловского, Петрова-Водкина и его учеников-последователей Самохвалова и Лермонтовой, так и гипсовые фигурки девочек и мальчиков (кажется, по возрасту еще не пионеров, но уже вполне октябрят) Крыжановской и Долинской, а также агитационный плакаты и значки. Продлится экспозиция до 20 ноября.

Выставка «Дети страны советов» в Мраморном дворце с 7 сентября по 20 ноября.  

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  • Автор: Елена Анисимова
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Комментарии (2)

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  • Сергей Хан 8 сент., 2017
    Елена Анисимова, почему мое счастливое детство - миф? Почему Вы считаете, что я не был счастлив? Что за чушь Вы городите?
  • Maria Grin 7 сент., 2017
    Глупый текст и глупый заголовок. Ощущение,что автор вообще не имеет представления о художественной ценности работ того времени и самом времени.Главное- поскорее назвать мифом. Вопрос-это миф относительно теперешнего времени что ли? Автор! Вы вообще,тему ,о которой пишете заметку,изучили хоть немного? Имена художников говорят сами за себя и причина посетить выставку совсем иная,чем обозначенная в этом испуганном тексте,с нулём мыслей и полном повторений. Плохой анонс. P.S. Хрущёв не пишется через "о"

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