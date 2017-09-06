Стартующая в Мраморном дворце Русского музея с 7 сентября экспозиция-блокбастер к юбилею революции исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным в «Элементарном лексиконе».
Почему нужно идти на выставку «Дети страны советов»?
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Петр Кончаловский "Утро испанских пионеров в летнем лагере", 1939
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Петр Кончаловский «Что мне с вами делать?», 1936
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Ольга Богаевская "Гости. День рождения", 1960
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Владимир Чернецов "Девочка со скрипкой", 1965
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Андрей Мыльников "Верочка (Портрет дочери)", 1955
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Лидия Тимошенко, "Две девочки-школьницы", 1936
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Лидия Тимошенко "Катюша". Этюд, 1939
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Элеонора Кондиайн "Пионеры", 1929
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Мария Гранавцева "Пионерская песня о барабанщике (Поэма о пионере)", 1929–1930
На экспозиции в Мраморном дворце Русского музея собраны посвященные детской теме картины и скульптуры советских художников от 1920-х до конца 1980-х. Они, конечно, воссоздают не историю о самом счастливом детстве, за которое принято благодарить товарищей во главе государства, а мифологию своего времени.
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Анна Крыжановская "Девочка с грузовичком", 1938
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Работа из серии «Время» Гриши Брускина
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Константин Иванов "Миру — мир!", 1953
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Алексей Пахомов "Юная натуралистка", 1935–1937
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Валентин Сидоров "Возле старых сараев", 1975
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Алексей Пахомов "Разведчики", 1941
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Рудольф Френц "Клятва", 1924
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Александр Самохвалов "Девочка с мячом", 1933
В юмористическом ключе над расхождением жизни и общественного идеала (пионер —всем ребятам, как известно, пример) начали подтрунивать в период оттепели. Например, в гениальном фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (который, кстати, лично разрешил прокатывать в кинотеатрах Хрущев после приватного просмотра ). В нем на фоне гипсовых и фанерных декораций образцового лагеря бурлит и копошится стихия детства, которая не собирается ни перед кем отчитываться. А на излете пролетарского государства миф окончательно разрушит художник Гриша Брускин в своем «Элементарном лексиконе».
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Кузьма Петров-Водкин "Ленушка в кровати", 1926
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Варвара Раевская-Рутковская "Награжденный медалью", 1945
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Лидия Тимошенко "Девочка-планеристка (Девочка с авиамоделями)", 1936
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Анфиса Кузнецова "Пионеры", 1931
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Татьяна Маврина "Кегли", 1937
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Ирина Шевандронова "Подростки", 1974
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Василий Николаев "Передвижные ясли в хлопковом поле"
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Виктор Корецкий, Вера Гицевич "Любите Родину!", 1949
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Евсей Моисеенко "На реке", 1975
Выставка в Мраморном дворце решена в любимом Русским музеем жанре эклектики: все, что есть по обширной теме. Всего в нее вошли более 100 работ. Это как картины Кончаловского, Петрова-Водкина и его учеников-последователей Самохвалова и Лермонтовой, так и гипсовые фигурки девочек и мальчиков (кажется, по возрасту еще не пионеров, но уже вполне октябрят) Крыжановской и Долинской, а также агитационный плакаты и значки. Продлится экспозиция до 20 ноября.
Выставка «Дети страны советов» в Мраморном дворце с 7 сентября по 20 ноября.
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