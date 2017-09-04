Фоторепортаж: Стимпанк-фестиваль Burning Man в американской пустыне Блэк-рок

В этом году в первый день фестиваля всех пришедших накрыла песчаная буря. Сверху поселок участников выглядит как гигантская буква «С» с концентрически расходящимися улицами-полукругами диаметром около 2,4 километра. В центре композиции устанавливается фигура человека. Такая традиция поддерживается с 1999 года.

«Мы создали огромные надувные фигуры Инопланетных Божеств и организовали шествие по пустыне под звуки электронной инопланетной арфы, – рассказал один из участников и организаторов перформанса Бартенева Дмитрий Волков. – Андрей дирижировал маршем, инопланетные звуки издавал на электронной арфе солист Большого театра Александр Болдачев, а я нес знамя. Шествие собрало толпы зевак и поклонников инопланетной расы!» Эстетика фестивального города Блэк-рок, возникшего в пустыне, напомнила Волкову антиутопию «Безумный Макс».

«Почти 100 000 человек устраивают лагеря, привозят сюда причудливые мутанты-автомобили в духе стимпанк, возводят арт-объекты, одеваются в костюмы и живут в крайне трудных, но незабываемых условиях постапокалиптической цивилизации, – описал он увиденное. – Здесь все разрешено, это пространство радикальной самореализации».