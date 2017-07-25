Петербургский художник создал стикерпак с набором советского школьника

«Мне кажется, что это идеальный подарок для тридцатилетних: за каждым предметом есть какая-то история, воспоминание. Кое-что из этих “друзей детства” у меня сохранилось. Работает “Электроника”, жива кассета (только слушать не на чем), где-то у родителей лежит змейка», — рассказал художник.

Приобрести набор можно в музее за сто рублей.