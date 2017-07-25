Петербургский художник создал стикерпак с набором советского школьника
Петербургский художник Илья Тихомиров создал набор ностальгических наклеек с предметами, которыми пользовались советские школьники в восьмидесятые годы. Об этом «Собака.ru» сообщили в Музее советских игровых автоматов.
В наборе есть стикеры с жвачкой, карманной «Электроникой», головоломкой «Змейка Рубика», кассетой, джойстиком от игрового автомата и другими предметами.
«Мне кажется, что это идеальный подарок для тридцатилетних: за каждым предметом есть какая-то история, воспоминание. Кое-что из этих “друзей детства” у меня сохранилось. Работает “Электроника”, жива кассета (только слушать не на чем), где-то у родителей лежит змейка», — рассказал художник.
Приобрести набор можно в музее за сто рублей.
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