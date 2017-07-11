«Мне кажется, что все это не про Хлебникова» — искусствовед Иван Чечот о выставке Ансельма Кифера

Еще в 1980-х Кифера приветствовали в России как выдающееся явление, как художник, который создает произведения на исторические темы – болезненные и трагичные. Это высокая оценка. Можно провести параллель с нашим соц-артом. Ведь соц-арт был попыткой не столько критиковать советское наследие, сколько сделать его трамплином для художественного творчества. Кифер нечто подобное попробовал совершить по отношению к наследию старой Германии. При этом я вовсе не говорю, что по отношению к наследию национал-социалистического искусства. Это искусство никогда не было ему близко. Речь идет о старой Германии – XIX века и первой половины XX века. Германии непреодоленного романтизма. Вот, что прежде всего отрицалось и отрицается по сей день в той либерально-демократической, исторической, культурологической, художественно-критической среде, которая правит балом на Западе. Конечно, у Кифера это было связано с наступлением эпохи постмодерна, которая и открыла возможность тосковать по немецкому романтическому искусству. Эта тоска была и в нашей стране. Естественно, не в широких кругах, а в некоторых узких сообществах, где по традиции культивировалось российское романтическое германофильство. Яркость, масштабность, лапидарность решений Кифера была оценена положительным образом – кго парафраза и одновременно пародия на романтизм, на немецкий натурализм, и, наконец, на традиционалистскую духовность первой половины ХХ века, которая в середине столетия и окрасилась в националистические и национал-социалистические тона.

Высокая оценка раннего Кифера в России связана также с пониманием его искусства как более-менее легко интерпретируемого. Если мы видим на картине выжженную дорогу, значит это про войну. Если на картине архитектура Рейхсканцелярии – про Гитлера. Многие зрители в Эрмитаже сейчас делают похожий вывод: если für Khlebnikov — значит это про Хлебникова.

В середине 1990-х годов мне пришлось выступить с моим первым текстом об Ансельме Кифере. Он имел игривое название: «Витязь распутья». Несомненно, талантливый, мощный человек Кифер представлялся мне в то время художником, перед которым лежат две дороги: один путь громовый, монументальный архитектонический и героический. Он и результаты, полученные на нем, уже был заподозрен критиками в криптофашизме. Да, в этой монументальности была ярко выраженная претензия на нечто вечное, неподвижное, никуда и никогда не меняющееся. А нет ничего страшнее разговора о вечном для мейнстрима той культуры, в которой мы с вами выросли и живем. Второй путь — шелеста. Путь журчания. Журчания времени, осенних листьев, истлевших одежд. Это путь алхимии, в которой нет ничего вечного, кроме трансмутации, кроме изменений, кроме процессуального начала. Живопись и алхимия по своему глубинному происхождению – родственники. Ведь живопись — процесс. Правда, этот второй путь тоже заподозрили в некоторых опасных вещах: в пассивной созерцательности, которая ведет в конечном счете в некую декоративную сферу, окрашенную в несколько сентиментальные осенние тона. Ничто не вечно, все течет, и в конечном счете – по кругу. Для мейнстрима, его эстетических и общественно-политических представлений и ценностей, течение всего и вся по кругу также невыносимая констатация. Нет и не будет прогресса, революции, прорыва, бунта. Ничего не будет нового.

Таким образом, мы видим, что оба пути в некотором роде сомнительные, с точки зрения тех задач, которые предписывает искусству современное западное либерально-демократическое общество. Это искусство не говорит нам: «Мы построим новый, справедливый, счастливый мир». Оно либо говорит нам, что на нашем пути стоят вечные загадки, они же вечные законы, либо мы должны будем вместе с круговоротом веществ в природе идти по кругу.