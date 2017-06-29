Дмитрий Озерков объясняет, почему нужно идти на выставку братьев Хенкиных в Эрмитаж

Мы показываем выставку частных фотографий, приоткрывающую личный взгляд на мир. Из архива в семь тысяч снимков Эрмитаж отобрал 142. Отбор был долгим и сложным. И очень личным, как и сами фотографии. Про личности получилась и выставка — про конкретных людей, живших в Ленинграде и Берлине на рубеже 1920–1930-х годов. Про их чувства и эмоции, улыбки и недоуменные взгляды, внезапную радость и легкую печаль. Про то, для чего нет точных слов в многотомной истории человечества. Про то, что может сохранить лишь любительская фотография.

Этой выставкой мы открываем имена двух фотографов-любителей, братьев Якова и Евгения Хенкиных. Детали их биографий еще предстоит изучить, наследие тщательно систематизировать. Задача этой выставки и книги — ввести их имена в профессиональный оборот и поставить вопрос о значимости довоенной частной фотографии. Мы решили напечатать их имена на обложке 1920–30-х годов. «2 Хенкин 2» — так было принято в афишах анонсировать двух братьев. При оценке эпох политической цензуры и репрессий, когда публиковались только официально разрешенные и специально обработанные снимки, именно частные фотографии приобретают особую ценность. Как точно сформулировал Лев Карахан тридцать лет назад, «не фотография в газете, а фотография в семейном альбоме — вот исходный материал для воссоздания прошлого».



Фотографии из семейного архива братьев Хенкиных попали в Эрмитаж после череды встреч и рекомендаций. Их личностный характер, похоже, сопровождает все, что с ними связано. Около двух лет назад Виктор Михайлович Файбисович, заведующий Отделом новых поступлений Эрмитажа, рассказал мне, что один из его учеников работает с коллекцией старых фотографий, которая могла бы заинтересовать Отдел современного искусства. Леонид Климов оказался вежливым молодым человеком с очаровательным голосом. Речь шла о большой частной коллекции негативов с видами Ленинграда и Берлина, хранящейся в Швейцарии, он узнал о них от фотографа Дмитрия Конрадта. Изучив презентацию, в которой были несомненно удачные снимки известных и неизвестных мест, мы решили, что стоит попробовать сделать выставку. Виды городов, отдаленные от нас по времени, обычно говорят сами за себя, не требуют изысканного кураторского труда и традиционно любимы зрителями. Кажется, оставалось придумать структуру и выбрать достойные отпечатки. Моя коллега Екатерина Лопаткина взялась за дело, и вскоре проект приобрел четкую форму. Но постепенно что-то расклеилось и пошло не так, выставку пришлось отложить, а потом и вовсе убрать из плана: Леонид перестал заниматься коллекцией, а Екатерина, к нашему большому сожалению, уволилась из музея и уехала из России. На повестке дня стояли другие проекты.

Однако выставке суждено было вернуться. Я встретился с владелицей коллекции, удивительной Ольгой Масловой Вальтер. И с фотографом Дмитрием Конрадтом. Ведь именно он стал профессиональным первооткрывателем пленок. Рассмотрев негативы и первые сканы, он пришел к выводу, что в его руки попал клад. Я решил вновь просмотреть коллекцию, чтобы составить полное мнение и повторно решить, стоит ли предлагать проект Выставочной комиссии музея.

Смотреть много изображений подряд непросто, мне лично тяжело смотреть больше тысячи «картинок» в течение дня. На просмотр 7000 снимков мы отвели рабочую неделю. Ольга приехала в Петербург с компьютером, на котором мы вместе всю неделю рассматривали скан за сканом. На черно-белых снимках были люди и уличные сценки в Ленинграде и Берлине. Некоторые, но совсем немногие кадры выглядели официально. В большинстве своем снимки, казалось, лишены постановочности: лишь точная композиция, верно выбранный ракурс и — удача фотографа. Самой невероятной оказалась последовательность снимков. Перед глазами были не просто отпечатки, но линия жизни: кадр за кадром возникали фотографические образы дней и часов человеческой жизни, отпечатанной причудливым «сценарием на череде снимков».