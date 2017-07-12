Кристина Березовская: «Наше искусство по-прежнему покупают только русские»

Как всякий уважающий себя галерист, ты только что была на открытии Венецианской биеннале. По медийному результату она обходит сейчас даже Каннский фестиваль — туда приехали просто все. Расскажи о своих впечатлениях.

Это пример того, как все должно быть устроено на подобного рода событии: в те три дня, которые предшествуют официальному открытию, на фоне фантастических венецианских декораций ощущается сконцентрированная в воздухе волна, накрывающая всех — от шестилетнего ребенка до восьмидесятилетнего старика. Хочешь не хочешь, ты становишься частью арт-процесса. На презентации немецкого павильона, который в итоге и победил, присутствовали все важнейшие мировые галеристы и коллекционеры, которые стояли в очереди, тянущейся на десятки метров. На открытии Русского павильона было человек сто, и большинство из них — русские. При этом лично я впервые за те годы, что приезжаю в Венецию на Биеннале, вышла из нашего павильона с чувством удовлетворенной гордости — именно такое остается после осмотра экспозиции Гриши Брускина, бесконечно глубокого и тонкого философа. Учитывая масштаб Брускина, которого реально знают во всем мире наравне с Ильей Кабаковым и Эриком Булатовым, вся эта ситуация точно передает степень интереса к нашему искусству в мире — его по-прежнему покупают только сами русские.Тем временем Дэмьен Херст за несколько месяцев до открытия в Венеции своего проекта «Сокровища с затонувшего корабля „Невероятный“» заявил прессе, что планирует заработать на нем один миллиард долларов — и в сводках после первых дней Биеннале уже сообщалось о продаже половины вещей.

В Венеции ты видишь вокруг себя людей, которые, так же как ты, странно одеваются, думают по-другому, чем все, стоят целый час перед работой художника и обсуждают, в чем ее прелесть. Правда, после Биеннале возвращаешься в наш любимый город и начинаешь причитать по поводу того, что у нас так не будет никогда.

Ты не похожа на человека, опускающего руки перед трудностями, — об этом свидетельствуют результаты десятилетней работы KGallery. Так почему же «у нас так не будет никогда»?

Для того чтобы делать что-то достойное, нужен многолетний бэкграунд. Если сравнить Венецию XVI века и Петербург того же времени, то у нас еще не возник город, когда у них уже наступило Высокое Возрождение.