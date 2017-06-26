В Испании вскроют могилу Дали в связи с предполагаемым отцовством

Мадридский Суд в постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали из-за иска об установлении отцовства. Об этом сообщает ТАСС.

На такие меры испанские власти пошли в связи с необходимостью провести биологический тест на отцовство — некая Пилар Абель потребовала признать, что Дали является ее биологическим отцом.

Напомним, испанский художник является одним из самых известных представителей сюрреализма. Он скончался в 1989 году в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония).

Тем временем в Петербурге еще можно успеть посмотреть знаменитые полотна сюрреалиста — выставка, посвященная Дали пройдет до 2 июля.