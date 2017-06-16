На выставке в Центральном военно-морском музее публике представили впервые 14 неизвестных графических работ Айвазовского из Государственного музея-заповедника «Петергоф». Выставку «Морская симфония Ивана Айвазовского» приурочили к 200-летию со дня рождения великого мариниста. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке можно увидеть рисунки с изображением портовых городов Николаева и Севастополя, исполненные в 1845-1846 годах, когда Айвазовский был прикомандирован к Николаю I и, помимо знаменитых полотен, создавал подробные графические изображения крымских городов. Рисунки, по сути, являются документальными — они очень подробно и искусно описывают местность.

На выставке представлены рисунки «Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», «Захват пароходом «Россия» турецкого транспорта «Мерсина», «Маневры Черноморского флота», «Эскадра Черноморского флота перед входом на Севастопольский рейд», а также несколько небольших картин, задокументировавших визит Николая I в Севастополь незадолго до начала Крымской войны.

Напомним, в декабре 2016года в Русском музее открылась большая выставка художника, где представили около 120 полотен. Выставка завершила свою работу в марте, и в последний день выстроилась огромная очередь — по этому случаю петербургский иллюстратор Илья Тихомиров даже нарисовал комиксы.