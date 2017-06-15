Художник из Сирии Абдалла Омари выкладывает в своем Instagram портреты Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Владимира Путина и других мировых лидеров в образах беженцев, тем самым пытаясь привлечь внимание к вынужденным переселенцам из ближневосточного региона.

Сирийский художник стал наиболее известен после серии работ «Уязвимость», где «преобразил» известных политических деятелей в людей, вынужденных покинуть свою страну. Сам Омари также является беженцем — ему пришлось покинуть родину после начала боевых действий. На его картинах можно увидеть таких политиков, как Дональд Трамп, Владимир Путин, Башар Асад, Ким Чен Ын, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Николя Саркози, Франсуа Оланд, Дэвид Кэмерон, Барак Обама, Ангела Меркель.

«Я хотел отнять у политиков власть не ради себя и своей боли, а для того, чтобы дать этим лидерам возможность вернуть человечеству понимание, что в уязвимости может быть сила», - заявил он на одной из выставок его картин.