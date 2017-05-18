Галерея художника Петра Белого «Люда» закрывается

Галерея «Люда» в последние дни мая прекратит существовать. Несколько лет созданное Петром Белым и соратниками арт-пространство было площадкой для работ молодых и зачастую радикальных художников.

Финальным аккордом станет недельная выставка политического искусства «Народовластие», на которой будет представлены работы современных художников, раскрывающие тему власти народа — как в историческом, так и в новейшем осмыслении. Произведения авторов, большинство из которых относится к новому арт-андеграунду, через образы противоречивой современности и документальные артефакты прошлого.

Художник Петр Белый открыл некоммерческую галерею современного искусства «Люда» ранней осенью 2008 году. Она располагалась в обычном гараже во дворе жилого дома на Моховой улице. Главной особенностью «Люды» стала частая смена экспозиций — каждую неделю открывалась новая выставка. В таком режиме галерея проработала год, а затем закрылась. Спустя пять лет после закрытия площадка возродилась на том же месте.

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