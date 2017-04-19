Сергей Шнуров, Баста и Ксения Собчак записали аудиогиды для Пушкинского музея

Телеведущий Иван Ургант, репер Баста, рок-музыкант Сергей Шнуров, лидер СБПЧ Кирилл Иванов, журналистка Ксения Собчак, поп-певица Полина Гагарина и другие звезды записали аудиогиды для Пушкинского музея.

Послушать о десяти шедеврах из коллекции столичного музея можно в рамках виртуального проекта «Импрессионисты Пушкинского». С помощью технологий виртуальной реальности и 360-градусного фото на сайте проекта можно детально рассмотреть знаменитые картины Матисса, Гогена, Ренуара, Моне, Дега, Пикассо, Сезанна и других художников.

Шнуров, например, расскажет о полотне Ван Гога, а Ургант – о «Девочке на шаре» Пабло Пикассо. Экскурсия доступна также в режиме VR для просмотра в очках или шлеме виртуальной реальности.

В соцсети Одноклассники, при поддержке которой проходит проект, также запустилось приложение, где пользователи могут пройти тест на знание творчества импрессионистов. Правильно ответить

на вопросы теста помогут аудиогиды и виртуальная экскурсия.