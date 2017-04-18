Почему нужно идти на выставку Верещагина в Русский музей?

Как трэвел-блогер, Верещагин объехал полмира, с фотографической точностью фиксируя все, что видит. Его путевые скетчи из Семиречья, Западного Китая, Индии, Туркестана и Монголии собрали бы в «Инстаграме» тысячи лайков.

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