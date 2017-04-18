В корпусе Бенуа смена юбиляров-тяжеловесов: вместо марин Айвазовского — батальные полотна Василия Верещагина, собранные к 175-летию классика по музеям и частным собраниям всей России при поддержке банка ВТБ. Популярно объясняем, почему в Русский музей не зарастет народная тропа и что нас роднит со знаменитым баталистом.
Почему нужно идти на выставку Верещагина в Русский музей?
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1
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Сын предводителя дворянства в Череповце Василий Васильевич Верещагин, золотейшая молодежь, окончил закрытый Морской кадетский корпус первым учеником. Но решил оставить военную карьеру и заняться чем-то более творческим, поступив в тогдашний аналог института «Стрелка» — петербургскую Академию художеств.
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2
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Чтобы развеяться и отдохнуть от учебы, он почти на год поселился в Париже, где работал под руководством Жана-Леона Жерома — этого академического художника, не чуждого ориентализму и салонным ню, мы знаем прежде всего по эрмитажным полотнам «Бассейн в гареме» и «Дуэль после маскарада».
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3
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Как трэвел-блогер, Верещагин объехал полмира, с фотографической точностью фиксируя все, что видит. Его путевые скетчи из Семиречья, Западного Китая, Индии, Туркестана и Монголии собрали бы в «Инстаграме» тысячи лайков.
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4
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Мода на документальность и новую искренность совпадает с творческими принципами художника. Вооруженные конфликты он наблюдал если и в театре, то только военных действий. Без личных впечатлений за работу не садился, утверждая, что картины будут «не то», если не прочувствовать все самому. В «Явлении Христа народу» Иванова его смущало, как можно писать Палестину, сидя в Италии, а Иоанна Крестителя, который «не стригся, не чесал бороды тридцать лет», — красавцем «с умытыми кудрями».
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5
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Из-за нежелания Верещагина изображать войну глянцево-героической его обвинили в отсутствии патриотизма. Но мнение императора на тогдашних казаков не повлияло — экспозиции никто не срывал и не запрещал.
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6
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За гуманистический посыл его картин баталист был среди кандидатов на Нобелевскую премию мира. Но в случае победы от награды уворачивался бы не хуже Боба Дилана — мастер не признавал поощрений в творческой сфере и даже отказался от звания профессора Академии художеств.
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7
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Василий Васильевич выступал за мультимедийность в экспозициях. Задолго до Дэмьена Херста свои макабрические опыты предпочитал показывать в комнатах без дневного света, увешанных чужеземными предметами и уставленных тропическими растениями. Прожекторы направлялись на картины, на которых по горам тянулись в глубоком снегу несчастные войска или поп в черной ризе отпевал под тусклым небом целое поле обезглавленных покойников. На заднем плане звучала фисгармония — дамы выбегали с выставки в слезах.
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8
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Из-за верещагинских картин разворачивались холивары масштабнее фейсбучных: за каждым званым обедом, даже в домах, где ни до, ни после никогда о живописи не говорилось ни слова, обсуждалось, шарлатан Верещагин или гений.
Определить свое собственное отношение к творчеству Василия Верещагина может каждый на выставке, посвященной 175-летию со дня рождения художника-баталиста, которая открывается 20 апреля в Корпусе Бенуа. Генеральным спонсором юбилейной экспозиции стал банк ВТБ. Кураторы собрали более 150 произведений из музеев, галерей и частных коллекций со всей страны. Среди них не только полотна из Туркестанской и Балканской серий, портреты и сюжетные композиции. Впервые столь полно раскрыта не очень известная грань наследия живописца – его пейзажные этюды и этнографические мотивы. В экспозиции много графики – и это тоже впервые. Дополняют выставку документы из архива Русского музея и предметы быта из собрания Российского Этнографического музея, связанные с жизнью и творчеством В.В.Верещагина.
Фото: архивы пресс-службы
Выставка продлится с 20 апреля по 24 июля.
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