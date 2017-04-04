«Мечтатели» на музыку Daft Punk в Мариинском: как это было?



Идея Даниляна заключалась в том, чтобы соединить вместе музыку, под которую артисты балета танцуют в свободное от работы время, и танец на пуантах, ассоциирующийся с ритмами скорее позапрошлого века. Все это для того, чтобы показать молодым зрителям и их ровесникам-танцовщикам, что балет — искусство абсолютно современное.

Хореографию «Мечтателей» сочинили три молодых балетмейстера — Максим Петров, Владимир Варнава и Илья Живой. В спектакле в общей сложности заняты более ста человек: в их числе прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова. А в оркестровой яме расположились музыканты ансамбля Renaissance Percussion и Детский хор телевидения и радио Петербурга.

В мае постановку покажут в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а в октябре – в калифорнийском Сегерстром-центре