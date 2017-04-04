«Мечтатели» на музыку Daft Punk в Мариинском: как это было?

На сцене Мариинского театра 4 апреля в рамках балетного фестиваля «Мариинский» показали проект «Мечтатели» на музыку Daft Punk. Режиссером постановки стал Сергей Данилян – продюсер номер один в мире балета и импресарио Дианы Вишневой.

Выступление началось с минуты молчания – в память о жертвах теракта в петербургском метро.


Идея Даниляна заключалась в том, чтобы соединить вместе музыку, под которую артисты балета танцуют в свободное от работы время, и танец на пуантах, ассоциирующийся с ритмами скорее позапрошлого века. Все это для того, чтобы показать молодым зрителям и их ровесникам-танцовщикам, что балет — искусство абсолютно современное. 

 Хореографию «Мечтателей» сочинили три молодых балетмейстера — Максим Петров, Владимир Варнава и Илья Живой. В спектакле в общей сложности заняты более ста человек: в их числе прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова. А в оркестровой яме расположились музыканты ансамбля Renaissance Percussion и Детский хор телевидения и радио Петербурга.

В мае постановку покажут в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а в октябре – в калифорнийском Сегерстром-центре

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Дягилев 2.0: как Сергей Данилян стал балетным продюсером №1 в России

Ильдар Абдразаков: «Идеальная программа тренировок для оперных певцов — кроссфит»

В Мариинке покажут «Мечтателей» на музыку Daft Punk

Лариса Гергиева: «Мы с детства учились музыке и языкам, а Валера еще был и заядлым футболистом»

Премьеру фильма Учителя «Матильда» намерены провести в Мариинке

Уикенд в Петербурге: с 19 по 22 января

Уикенд в Петербурге: с 29 декабря по 8 января

Уикенд в Петербурге: с 8 по 11 декабря