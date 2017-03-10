Петергофский Собор Петра и Павла реставрируют

Созданный в духе эклектики русского зодчества собор Петра и Павла в Петергофе срочно отреставрируют. На реставрацию православного храма, который находится около дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», был объявлен конкурс, который выиграло АО «Ренессанс-Реставрация».

До 20 октября 2017 года должны привести в должный вид окна на главках собора, воссоздать утраченные фрагменты соборного убранства, заменить часть кровли и восстановить водоотвод.

Собор Петра и Павла строился в 1895–1905 годы, в советские годы был закрыт и превращен в склад зерна. В 1987 году фасады храма были отреставрированы, а через два года его вернули верующим.