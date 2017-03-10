Петергофский Собор Петра и Павла реставрируют

Созданный в духе эклектики русского зодчества собор Петра и Павла в Петергофе срочно отреставрируют. На реставрацию православного храма, который находится около дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», был объявлен конкурс, который выиграло АО «Ренессанс-Реставрация».

До 20 октября 2017 года должны привести в должный вид окна на главках собора, воссоздать утраченные фрагменты соборного убранства, заменить часть кровли и восстановить водоотвод.

Собор Петра и Павла строился в 1895–1905 годы, в советские годы был закрыт и превращен в склад зерна.  В 1987 году фасады храма были отреставрированы, а через два года его вернули верующим.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Мосты, Петергоф и Эрмитаж вошли в топ туристических брендов России

Вход в Екатерининский парк будет бесплатным

ГМЗ «Петергоф» назван самым посещаемым музеем в стране

Мария Абашова: «Образовательный музей «Новая ферма» стал для меня настоящим открытием»

Петергоф на месяц продлил сезон работы фонтанов

Репортаж: Шоу закрытия фонтанов в Петергофе-2016

Стало известно, когда в Петербурге заработают фонтаны

Репортаж: торжественное открытие фонтанов в Петергофе