«Гараж» объявил художников первой Триеннале российского современного искусства

Музей современного искусства «Гараж» объявил имена художников, чьи работы будут представлены на первой Триеннале российского современного искусства с 10 марта по 14 мая.

В процессе подготовки Триеннале шесть кураторов Музея «Гараж» посетили свыше 40 городов России и встретились с более чем 200 художниками в возрасте от 19 до 69 лет. Результатом этого масштабного исследования станет выставка, посвященная «духу времени» и осмыслению разнообразных социальных тенденций, формирующих региональную художественную жизнь. Экспозиция развернется в Музее «Гараж» и Парке Горького и будет включать в себя как уже существующие произведения, так и созданные художниками специально для выставки. Также в рамках Триеннале будет запущена специальная веб-платформа, посвященная российскому современному искусству. Со временем она будет дополняться, что позволит превратить этот сайт в максимально полный ресурс о российском искусстве на русском и английском языках.

В ходе работы кураторы Триеннале выявили семь основных директорий, или тенденций, в той или иной мере свойственных всем российским регионам. Среди представителей Петербурга — номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина, художник и постоянный соавтор Андрея Могучего Александр Шишкин-Хокусай, коллектив «Что делать» и другие — с полным списком можно ознакомиться на сайте музея.