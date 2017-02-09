Петербуржцы нарисовали мультфильм о Курте Воннегуте

Музыканты из группы «Улитка Паскаля» сделали музыкальный клип с Куртом Воннегутом в главной роли. В ролике кукольный писатель грустит, бродит по российским просторам и изредка натыкается на нарисованных птичек и другую живность.

Создатели рассказали нам, что начальные сцены сняты в настоящей квартире Курта, за его рабочим столом и с его печатной машинкой. Кроме того, в видео есть иллюстрации писателя к своим книгам.

Добавим, что ранее студенты Кингстонского университета в Великобритании сделали короткие мультфильмы по мотивам произведений русской классики. «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Жизнь и судьба» — все сюжеты уместились в 40-секундные ролики.