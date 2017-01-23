Гид: что смотреть на юбилейном «Киберфесте»?

Лизавета Матвеева, арт-критик, куратор, координатор фестиваля «Киберфест», основанный в 2007 году как ежегодный фестиваль лаборатории медиаискусства CYLAND, изначально представлял собой небольшую программу событий в Петропавловской крепости. Экспозицию в Иоанновском равелине открывала инсталляция Энди Уорхола «Серебряные облака», предоставленная музеем художника в Питтсбурге (США). Сегодня это международный фестиваль, приглашающий медиахудожников со всего земного шара. Со временем становится все более очевидным, что киберискусство неотделимо от искусства традиционного. Художники смешивают жанры и стирают границы, доказывая, что технологии — это лишь подручный материал. Медиаискусство, безусловно, трансформируется, следуя за технологиями, но первостепенным остается послание, заложенное в том или ином произведении. Выражаясь словами культуролога Александра Гениса: «Ведь прогресс отвечает только на те вопросы, которые ему задает культура. Если старая парадигма довела до совершенства искусство обращения с объектом, то парадигма органическая фиксирует свое внимание на искусстве субъекта — на том искусстве, которое будет твориться в нас, нами и из нас».