Десятый «Киберфест» в Петербурге – целая серия выставок, лекций, мастер-классов и других событий, которые должны вывести искусство новейших технологий из гетто для арт-фриков в широкую среду молодых людей, в чьей жизни новейшие гаджеты и сериал «Черное зеркало» – не футуристические утопии, а обыденная реальность. Мы выбрали самые захватывающие работы арт-фестиваля.
Гид: что смотреть на юбилейном «Киберфесте»?
|
Лизавета Матвеева, арт-критик, куратор, координатор фестиваля
«Киберфест», основанный в 2007 году как ежегодный фестиваль лаборатории медиаискусства CYLAND, изначально представлял собой небольшую программу событий в Петропавловской крепости. Экспозицию в Иоанновском равелине открывала инсталляция Энди Уорхола «Серебряные облака», предоставленная музеем художника в Питтсбурге (США). Сегодня это международный фестиваль, приглашающий медиахудожников со всего земного шара. Со временем становится все более очевидным, что киберискусство неотделимо от искусства традиционного. Художники смешивают жанры и стирают границы, доказывая, что технологии — это лишь подручный материал. Медиаискусство, безусловно, трансформируется, следуя за технологиями, но первостепенным остается послание, заложенное в том или ином произведении. Выражаясь словами культуролога Александра Гениса: «Ведь прогресс отвечает только на те вопросы, которые ему задает культура. Если старая парадигма довела до совершенства искусство обращения с объектом, то парадигма органическая фиксирует свое внимание на искусстве субъекта — на том искусстве, которое будет твориться в нас, нами и из нас».
Фабрицио Плесси «Splash»
Итальянский художник, звезда глубокомысленного видеоарта, участник Венецианской биеннале и кассельской Documenta, Плесси прославился созданным в Берлине гигантским водопадом, созданном из 16 миллионов цветов. Его нынешняя инсталляция с тьмой и светом, как свидетельствует название, «призвана вырвать из хаотической темноты и тайных зон несколько вспышек света для сетчатки и мозга зрителей». Многоканальное видео Плесси восемь в гипермедленной манере восемь раз проецирует падение камня в воду, что заставляет вспомнить о гигантских работах Билла Виолы: с последним Плесси роднит подход к современному искусству как к своеобразной религиозно-ритуальной практике.
Ирина Нахова. «Репетиция»
Геометрически повторяющая пространство кинозала инсталляция самой тонкой и изящной московской концептуалистки переворачивает все возможные оппозиции «зрелище-зритель», «мертвое-живое», «музеефицированное-современное». Вместо экрана у Наховой большой лайтбокс с репродукцией картины Эдуарда Мане «Балкон», а роль «зрителей» выполняют полсотни маленьких лайтбоксов с фотографиями друзей и знакомых художницы, застывших в позе «тореодора» из одноименного произведения Мане. Эта работа продолжает исследования Наховой (как и вообще московского концептуализма) системы зрелища, замкнутого на самом себе.
Коэн Тейс «Death fucking metal»
Известный бельгийский автор и теоретик видеоарта использовал в своей работе традицию голландских цеховых портретов XVII века. Огромная видеопроекция предстанет перед зрителем портретным полотном, где постаревшие рок-музыканты, начиная с Кита Ричардса, изображены «как обессилевшие герои проигранной битвы».
Сьюзан Клейнберг «Иштар»
И замысел работы нью-йоркской художницы, и кропотливость ее создания поражают воображение. Проработав два года в реставрационной лаборатории Лувра с микроскопом и камерой, Клейнберг сняла фильм, в котором статуя богини Иштар представлена публике в виде фантастической планеты в мельчайших подробностях.
Александра Дементьева «Невыносимая легкость»
Московская художница прославилась в узких кругах работами и акциями разной степени скандальности: то превращая видеоперформанс в интерактивный «кровавый триллер», то рисуя изображения пенисов в рамках интервенции на серьезную феминистскую выставку. Работа для «Киберфеста» - изумительно красивый и ироничный витраж, результат долгого изучения Дементьевой церковного убранства. В витражах-«иконках» Александра обыгрывает современные представления о чуде и иронизирет над привычкой к немедленной интеракции.
Елена Губанова, Иван Говорков, «Даная»
Простой и изысканный мультиобъект титулованного петербургского поэта идеально соответствует их ненавязчивой философичной манере. Это скульптура из «живых» зеркал, вздрагивающих от прикосновения солнечных лучей. Понятно, это оммаж картине Рембрандта ван Рейна, хранящегося в Эрмитаже.
Александр Шишкин-Хокусай, «Ванна Марата»
Одна их самых сложных и двусмысленных работ принадлежит невероятно недооцененному петербургскому художнику. Успешный сценограф, Александр известен работами к спектаклям Юрия Бутусова и Андрея Могучего. Если говорить о собственном методе Хокусая, то это отчасти гротескный механический театр, отчасти напоминающий о работах южноафриканского художника Уильяма Кентриджа. На одной из площадок «Киберфеста» нельзя пропустить его невероятную работу: перепончатые крылья опускаются и поднимаются в две ванны с черной жидкостью, с равным успехом напоминающей и нефть, и воды небытия. В работе Шишкина-Хокусая (не забываем и про название) желающие увидят бесконечное количество аллюзий: политических, метафизических, экзистенциальных, фрейдистских и каких угодно еще.
Десятый «Киберфест» в Петербурге с 25 января по 7 февраля в Академии художеств, Академии имени Штиглица, Молодежном центре Эрмитажа, пространстве «Тайга», галерее «Люда», Санкт-Петербургском музее звука, Голицын лофте.
Подробная программа здесь.
Текст: Артем Лангенбург
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.