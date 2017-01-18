«Китайская армия»: «Манеж» сделал первую в мире выставку военных художников КНР

Куратор выставки «Китайская армия», ректор Академии художеств и комиссар Русского павильона на биеннале в Венеции рассказал нам, как удалось организовать в «Манеже» первую за пределами КНР экспозицию военных живописцев и скульпторов.

  • Семен Михайловский

Пять лет назад ко мне как ректору Академии художеств пришла делегация из Китая. У нас часто бывают арт-деятели, но меня удивило, что они представляли армию КНР. Оказалось, что при ней есть институт, в котором учатся музыканты, танцоры, литераторы и, конечно, художники. Потом я увидел книгу с их работами и понял, что это готовый проект и нужно делать выставку.

Армия Китая – самая большая в мире, тем интереснее, как изображают ее художники. К тому же искусство военных КНР – достаточно закрытая система, которая не интегрирована вовне. Поэтому на эти работы так любопытно посмотреть даже чисто по-человечески – что-то вроде запретного плода. При всей своей связанности с госзаказом, в основе своей это искусство некоммерческое, а из-за своей непредставленности в мире даже в какой-то мере маргинальное.

  • Хуан Кэи "Большой самолет номер 1", гравюра

  • Хуан Сяонин "Красные звезды", акриловая живопись

  • Чжэн Минъян, Ян Давэй "Ветер", техника гохуа

Организовать такую выставку в США или Европе довольно сложно. Для меня как куратора очень амбициозная задача – сделать экспозицию, которая невозможна где-то еще. Насколько мне известно, эта первое столь масштабной представление работ военных художников за пределами КНР. В ЦВЗ «Манеж» мы показываем более 100 работ. В основном, это скульптура и масляная живопись, но есть инсталляции и даже мультипликация. Примечательно, что мне дали возможность самому выбирать, что интересно. Китайская сторона не пыталась навязывать работы, которые, как им кажется, лучше их представляют.

  • Ли Сян "За Южно-китайское море!" , техника гохуа

  • Лю Цюаньи "Время цветения", техника гохуа

  • Ро Сян "Парк развлечений", техника гохуа

На рекламные плакаты выставки мы поставили картину «За Южно-китайское море!» художника Ли Сяна. Он возглавляет этот творческий институт при армии КНР, но решение было принято не из соображений иерархии. У портрета, выполненного в традиционной технике гохуа, какая-то просто невероятная энергетика.

Экспозиция занимает весь ЦВЗ «Манеж» и обыгрывает важные символы, связанные с культурой КНР. На нижем уровне мы выстроили большую стену – подобие Великой китайской. Естественно, она красная – цвета флага страны. Кроме того, мы обыграли образ раскопа в Сиане: поставили в атриуме 18 копий скульптур террактовых воинов. Получается, что искусство прошлого (в лице армии прошлого), смотрит на произведения современных военных. На втором этаже картины подвешены на щитах, чтобы у зрителя возникало ощущение, будто они упали прямо из Поднебесной.

Выставка «Китайская армия» c 21 января по 10 февраля в ЦВЗ «Манеж»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В «Манеже» покажут современных китайских военных художников

Что смотреть на выставке Lexus Hybrid Art

Работы петербургских художников Новикова, Мамышева-Монро и Бугаева-Африки подарят центру Помпиду

7 причин пойти на выставку Анны Остроумовой-Лебедевой

Селфи от Малевича и Петрова-Водкина

В свет вышла книга Сергея Добротворского «Источник невозможного»

Указатели на улицах Петербурга переведут на китайский язык

В Петербурге открывается «Музей эмоций»