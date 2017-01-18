Куратор выставки «Китайская армия», ректор Академии художеств и комиссар Русского павильона на биеннале в Венеции рассказал нам, как удалось организовать в «Манеже» первую за пределами КНР экспозицию военных живописцев и скульпторов.
«Китайская армия»: «Манеж» сделал первую в мире выставку военных художников КНР
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Семен Михайловский
Пять лет назад ко мне как ректору Академии художеств пришла делегация из Китая. У нас часто бывают арт-деятели, но меня удивило, что они представляли армию КНР. Оказалось, что при ней есть институт, в котором учатся музыканты, танцоры, литераторы и, конечно, художники. Потом я увидел книгу с их работами и понял, что это готовый проект и нужно делать выставку.
Армия Китая – самая большая в мире, тем интереснее, как изображают ее художники. К тому же искусство военных КНР – достаточно закрытая система, которая не интегрирована вовне. Поэтому на эти работы так любопытно посмотреть даже чисто по-человечески – что-то вроде запретного плода. При всей своей связанности с госзаказом, в основе своей это искусство некоммерческое, а из-за своей непредставленности в мире даже в какой-то мере маргинальное.
Организовать такую выставку в США или Европе довольно сложно. Для меня как куратора очень амбициозная задача – сделать экспозицию, которая невозможна где-то еще. Насколько мне известно, эта первое столь масштабной представление работ военных художников за пределами КНР. В ЦВЗ «Манеж» мы показываем более 100 работ. В основном, это скульптура и масляная живопись, но есть инсталляции и даже мультипликация. Примечательно, что мне дали возможность самому выбирать, что интересно. Китайская сторона не пыталась навязывать работы, которые, как им кажется, лучше их представляют.
На рекламные плакаты выставки мы поставили картину «За Южно-китайское море!» художника Ли Сяна. Он возглавляет этот творческий институт при армии КНР, но решение было принято не из соображений иерархии. У портрета, выполненного в традиционной технике гохуа, какая-то просто невероятная энергетика.
Экспозиция занимает весь ЦВЗ «Манеж» и обыгрывает важные символы, связанные с культурой КНР. На нижем уровне мы выстроили большую стену – подобие Великой китайской. Естественно, она красная – цвета флага страны. Кроме того, мы обыграли образ раскопа в Сиане: поставили в атриуме 18 копий скульптур террактовых воинов. Получается, что искусство прошлого (в лице армии прошлого), смотрит на произведения современных военных. На втором этаже картины подвешены на щитах, чтобы у зрителя возникало ощущение, будто они упали прямо из Поднебесной.
Выставка «Китайская армия» c 21 января по 10 февраля в ЦВЗ «Манеж»
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