«Китайская армия»: «Манеж» сделал первую в мире выставку военных художников КНР

Пять лет назад ко мне как ректору Академии художеств пришла делегация из Китая. У нас часто бывают арт-деятели, но меня удивило, что они представляли армию КНР. Оказалось, что при ней есть институт, в котором учатся музыканты, танцоры, литераторы и, конечно, художники. Потом я увидел книгу с их работами и понял, что это готовый проект и нужно делать выставку.

Армия Китая – самая большая в мире, тем интереснее, как изображают ее художники. К тому же искусство военных КНР – достаточно закрытая система, которая не интегрирована вовне. Поэтому на эти работы так любопытно посмотреть даже чисто по-человечески – что-то вроде запретного плода. При всей своей связанности с госзаказом, в основе своей это искусство некоммерческое, а из-за своей непредставленности в мире даже в какой-то мере маргинальное.