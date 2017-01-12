В Александринском театре покажут оперу «Царь Эдип» с ростовыми куклами и греческим хором

27 февраля на сцене Александринского театра состоится постановка оперы-оратории «Царь Эдип». Мариус Стравинский, Никита Ефремов, Виктор Высоцкий, греческий хор и уникальные ростовые куклы в единственной постановке легендарной оперы-оратории Игоря Стравинского.

Новая сценическая версия известного произведения решена как кукольная мистерия — действие с участием кукол и балета. Опера кукол, давно известная в Западной Европе, в России будет представлена впервые.

Сейчас проект активно ищет спонсоров. Все пожертвования и средства от реализации билетов будут направлены на реализацию программ фонда «Острова».