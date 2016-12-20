Школа, в которой историю искусств преподают Иван Чечот, Ксения Малич и Дмитрий Озерков, — это то, чего явно не хватало Петербургу. О том, как и почему был основан проект Masters, рассказывает его создатель Полина Бондарева.
Как дочь Алексея Кудрина сделала лекции по искусству в Петербурге дико модными?
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Платье Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova Fashion House), туфли Junya Watanabe (Comme des Garcons)
Как так получилось, что выпускница юрфака решила заняться школой, в которой можно послушать лекции по истории искусства и кино?
С юности я интересовалась искусством, посещала выставки, и в свое время мне повезло познакомиться с галеристом Мариной Гисич, которая взяла меня под свое крыло. Мы много путешествовали вместе, ездили по европейским арт-ярмаркам, встречались с частными коллекционерами, изучали корпоративные собрания. И за эти десять лет стали близкими друзьями. Марина — крестная моих детей.
Окончив юридический факультет СПбГУ, родив двоих детей, к двадцати восьми годам я осознала, что сфера моих интересов постепенно изменилась, и я поступила в Академию художеств. К сожалению, получить в академии второе высшее образование в области истории искусств можно только на заочной форме обучения, которая, на мой взгляд, не предполагает глубокого погружения: обычно у тебя две недели лекций за семестр и потом сессия. Многие это делают ради корочки, для получения лицензии экскурсовода, у меня же была другая цель. Первый год я отходила на лекции вместе с первокурсниками с девяти до шести. У нас были замечательные преподаватели, и я с теплом вспоминаю месяцы, проведенные в библиотеке: муж не верил, что можно сидеть по шесть-семь часов и писать курсовые. Для меня это был challenge, я сдала все экзамены на отлично. За время обучения я поняла, что многие учащиеся, возможно, хотели бы учиться, но для себя, а не ради экзаменов. Так мне пришла идея создать свой образовательный проект: взять лучших педагогов — это является нашей визитной карточкой — и дать возможность слушателям выбирать именно те предметы, которые им действительно интересны. Этот формат существует на Западе и еще на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Преподаватели из Академии художеств и СПбГУ и составили костяк школы. Сегодня многие лекторы приходят уже сами: у нас есть специалисты из Русского музея, из Эрмитажа.
В чем еще особенности вашей школы?
Когда мы только начинали, то думали о маленьком, но качественном проекте. Наша основа — это академические лекции и авторские курсы. Сейчас мы получили лицензию на годовой курс, который дублирует трехлетнее обучение в вузе. На мой взгляд, это оптимальный вариант для людей, у которых нет цели посвятить свою жизнь музейному делу, — обучение проходит комфорт но и в более сжатые сроки. Самый популярный курс по западноевропейской живописи состоит из пятнадцати лекций по три часа, от античности до XX века. Есть короткие курсы — пять или семь лекций. В одном семестре, например, можно прослушать лекции по античному искусству и истории кино, а в другом — по современному искусству и истории ювелирного дела. Помимо лекций для меня было важным погрузить наших студентов в культурную среду: мы сотрудничаем с галереями современного искусства, с музеями, театрами, проводим выставки, организуем экскурсии, поездки в Европу по пройденному материалу. Слушатель нашей школы может продолжить обучение неформальным образом.
А кто к вам приходит?
Большинство наших лекций дневные, и читаются они в будние дни, поэтому наши слушатели — это люди со свободным графиком: дизайнеры, архитекторы, искусствоведы. Они хотят расширить свой кругозор. Некоторые планировали поступить в университет, но диплом им не нужен. Многие ищут себя, хотят сменить вид деятельности. В основном это женщины от тридцати лет и семейные пары. Мы рады, что прирастает мужская аудитория, — это наша маленькая победа. Все слушатели понимают, что Masters — это первая ступень. В среднем в нашей базе около пятисот человек, которые за год прослушали курсы. Показательно, что полгода назад у нас было два-три звонка в день, а сейчас, как на бирже, каждые 10–15 минут.
Masters — это коммерчески успешный проект?
Для меня это проект, которым в первую очередь интересно заниматься, — я сама хожу практически на все лекции. Мой муж является слушателем школы. Сейчас каждую неделю мы запускаем по курсу, появляется больше партнерских мероприятий. За полгода мы прошли точку окупаемости, и теперь это уже настоящий бизнес-проект. Сейчас всю прибыль тратим на инфраструктуру и рекламу. Для нас было большим удивлением, что даже летом наши курсы посещали по сорок-пятьдесят человек, у нас не хватало стульев — из-за того, что люди стали меньше путешествовать, многие выбирают образование.
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Блуза и юбка Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova Fashion House), кеды DKNY (DKNY)
А какие у вас были инвестиции?
Первоначальные инвестиции — очень большое желание, первый взнос по аренде.
Больше миллиона рублей?
Инвестиции, чтобы начать свой бизнес, — это может быть и меньше миллиона. Конечно, нужно было сделать небольшой ремонт. Я не пользовалась услугами архитекторов и дизайнеров, в силу своего опыта рисую и черчу сама — это большая экономия.
Помещение, в котором мы находимся, создано вами?
Да, даже библиотека отрисована мной вручную.
И картина за моей спиной тоже? Планируете стать художником?
Перед поступлением в Академию художеств я рисовала полгода с преподавателем. А сейчас летом у нас был эксперимент, мастер-класс с художницей Катей Красной, мы писали большие полотна, 2 х 1,5 м, в стиле абстракции. Для многих это выражение своих эмоций, и, мне кажется, получилось здорово. Безусловно, когда рисуешь, втягиваешься в это — я подарила уже мужу холсты, купила себе холст на дачу, но пока свободного времени не хватает.
Вы человек не очень публичный. У вас фамилия супруга. Не многие знают, что ваш отец — Алексей Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ и бывший вице-премьер и министр финансов. Как родители отнеслись к идее создания школы?
Мне везет с семьей — родители всегда поддерживали меня во всех начинаниях. В первую очередь моим воспитанием занималась мама. Я пела в хоре, солировала, участвовала в театральной студии. Много занималась баскетболом, была капитаном команды. С папой с детства играла в шахматы. Именно благодаря отцу я очень люблю музыку: Алексей Леонидович обожает оперу, следит за премьерами, часто специально ездит на новые постановки. Мы и по сей день тесно общаемся с ним, стараемся раз в год, а то и чаще, путешествовать вместе, но теперь уже с его внуками. Соблюдаем семейные традиции.
Как вы отпраздновали день рождения школы?
28 октября школе исполнился год. Мы открыли по соседству с главным офисом второе помещение, на Итальянской, 17. Это детский класс — занятия по искусству и дополнительному развитию детей и лекторий на пятьдесят человек. Мы подготовили выставку актуального искусства: работы из галерей Марины Гисич и Анны Новы. А еще, конечно, прошла дискуссия о современном искусстве с участием наших лекторов: Алексея Бойко, Дмитрия Озеркова, Ивана Чечота, Глеба Ершова. Поделюсь планами на будущее: например, в нашем новом образовательном году Ксения Малич будет читать лекции по дизайну. Будет интересно!
Фото: Антон Рудзат
Текст: Анатолий Бузинский
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