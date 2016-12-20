Как дочь Алексея Кудрина сделала лекции по искусству в Петербурге дико модными?

Как так получилось, что выпускница юрфака решила заняться школой, в которой можно послушать лекции по истории искусства и кино?

С юности я интересовалась искусством, посещала выставки, и в свое время мне повезло познакомиться с галеристом Мариной Гисич, которая взяла меня под свое крыло. Мы много путешествовали вместе, ездили по европейским арт-ярмаркам, встречались с частными коллекционерами, изучали корпоративные собрания. И за эти десять лет стали близкими друзьями. Марина — крестная моих детей.

Окончив юридический факультет СПбГУ, родив двоих детей, к двадцати восьми годам я осознала, что сфера моих интересов постепенно изменилась, и я поступила в Академию художеств. К сожалению, получить в академии второе высшее образование в области истории искусств можно только на заочной форме обучения, которая, на мой взгляд, не предполагает глубокого погружения: обычно у тебя две недели лекций за семестр и потом сессия. Многие это делают ради корочки, для получения лицензии экскурсовода, у меня же была другая цель. Первый год я отходила на лекции вместе с первокурсниками с девяти до шести. У нас были замечательные преподаватели, и я с теплом вспоминаю месяцы, проведенные в библиотеке: муж не верил, что можно сидеть по шесть-семь часов и писать курсовые. Для меня это был challenge, я сдала все экзамены на отлично. За время обучения я поняла, что многие учащиеся, возможно, хотели бы учиться, но для себя, а не ради экзаменов. Так мне пришла идея создать свой образовательный проект: взять лучших педагогов — это является нашей визитной карточкой — и дать возможность слушателям выбирать именно те предметы, которые им действительно интересны. Этот формат существует на Западе и еще на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Преподаватели из Академии художеств и СПбГУ и составили костяк школы. Сегодня многие лекторы приходят уже сами: у нас есть специалисты из Русского музея, из Эрмитажа.