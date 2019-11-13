Покупка недели: палетка теней по мотивам сериала «Друзья»

Вспомнить о главных приключениях «Друзей» можно не только пересмотрев старые эпизоды сериала, но и открыв палетку теней от бренда Peachy Queen. Название каждого оттенка отсылает к фразам, произнесенным героями, их профессиям, песням и даже нарядам: «Smelly Cat» (название композиции, которую исполняла Фиби), «Naked Guy» (прозвище, полученное соседом-нудистом), «Oh My God» (фирменный восклик Дженис), Paleontology (труднопроизносимая специальность Росса) и Central Perk (легендарная кофейня друзей). Сами же тени напоминают макияж Фиби конца 1990-х-начала 2000-х годов: это кислотно-зеленые, мерцающе-бирюзовые, ярко-оранжевые и приглушенно-коричневые оттенки. Заказать палетку можно на сайте Peachy Queen за 29,99 долларов (плюс доставка!).