Посмотрите рекламную кампанию нового аромата Louis Vuitton, в которой Эмма Стоун бегает по цветочному полю в Лувре

Лицом нового аромата стала давний амбассадор и муза Louis Vuitton Эмма Стоун, которая вырвалась со съемок фильма «Круэлла» (о женщине, которая очень хотела шубу из далматинцев) в Париж. Там актриса прогулялась по цветочным полям, разбитым на фоне Лувра, а затем отправилась на виллу Малапарте на острое Капри — целоваться с незнакомцем и танцевать в лучах заката.