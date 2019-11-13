Louis Vuitton представили десятый женский аромат Coeur Battant — с нотами спелой груши, египетского жасмина и нарцисса. Парфюмер Жак Кавалье «запечатал» его в фирменный для бренда прозрачный флакон, дополненный черной крышкой-затычкой.
Посмотрите рекламную кампанию нового аромата Louis Vuitton, в которой Эмма Стоун бегает по цветочному полю в Лувре
Лицом нового аромата стала давний амбассадор и муза Louis Vuitton Эмма Стоун, которая вырвалась со съемок фильма «Круэлла» (о женщине, которая очень хотела шубу из далматинцев) в Париж. Там актриса прогулялась по цветочным полям, разбитым на фоне Лувра, а затем отправилась на виллу Малапарте на острое Капри — целоваться с незнакомцем и танцевать в лучах заката.
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