Петербургская марка «Самосвет» начала принимать упаковку от косметики на переработку

Петербургская марка «Самосвет», которая производит тональные средства в креме, масла для лица в стике, бальзамы для губ со специями, минеральные румяна и кремовые мультифлюиды, запускает несколько экологических акций. Теперь каждый покупатель может сдать упаковку от продуктов «Самосвета» на переработку, а взамен получить небольшую, но приятную скидку на следующую покупку. Пункт приема расположился в магазине-корнере марки, открывшемся на Литейном проспекте, 59 летом этого года, где также можно купить косметику в баночках с небольшими повреждениями на 30% дешевле, чем в новых. «Балансируя между высоким стандартом внешнего вида и устойчивым производством, мы приняли решение не выкидывать баночки с царапинами, а продавать их со значительной скидкой, — рассказывает основательница «Самосвета» Катя Смольникова. — Половину средств от продажи таких продуктов мы направим в независимый благотворительный центр "Сестры"».