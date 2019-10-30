Компания «Алькор и Ко», которой принадлежит сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л'Этуаль», подала заявку на приобретение стопроцентной доли в фирме «Табер Трейд», которая занимается развитием аналогичной сети, но в более низком ценовом сегменте, «Подружка». Благодаря сделке, решение по которой будет принято в течение месяца, «Л'Этуаль» удвоит масштаб бизнеса «Подружки» за счет открытия магазинов в регионах, а также сам выйдет в демократичный ценовой сегмент.
«Л’Этуаль» купит сеть магазинов «Подружка»
Напомним, сейчас сеть «Подружка», открывшаяся в 2005 году, имеет 230 магазинов в 14 городах России (в том числе в Петербурге, Воронеже, Туле, Рязани и Костроме). «Л'Этуаль», которая работает на рынке с 1997 года, включает 900 магазинов в более чем 200 городах. В ее ассортименте — 10 тысяч товаров, в том числе от таких люксовых брендов, как Dior, Chanel и Givenchy.
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