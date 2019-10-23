Instagram запретит фильтры с эффектом пластической хирургии

Сегодня среди многочисленных «масок» в Instagram Stories можно заметить те, которые визуально увеличивают губы, уменьшают нос и меняют разрез глаз. В скором времени приложение избавится от этих эффектов — об этом заявила компания Spark AR, которая и создает фильтры с технологией дополненной реальности.