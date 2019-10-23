Сегодня среди многочисленных «масок» в Instagram Stories можно заметить те, которые визуально увеличивают губы, уменьшают нос и меняют разрез глаз. В скором времени приложение избавится от этих эффектов — об этом заявила компания Spark AR, которая и создает фильтры с технологией дополненной реальности.
Instagram запретит фильтры с эффектом пластической хирургии
Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Эффект под названием «Fix Me», который имитирует отметки, сделанные хирургами перед операцией, уже удален из-за критики пользователей. Другие маски с эффектом пластической хирургии также будут убраны, а рассмотрение новых подобных фильтров — отложено.
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