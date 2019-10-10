Dior перезапустили аромат Sauvage — теперь в нем есть ноты сандала

Парфюмер Франсуа Демаши готовится к Самайну и деятельно разводит костер. Только летит в него теперь не трескучий перец, как в первом Sauvage, а ваниль и густо облитые смолой элеми щепки сандалового дерева. Эссенцию сандала для Dior добывают на шри-ланкийской плантации супербережным способом. Сначала деревья растят под надзором в садах, а потом пересаживают в дикую почву — пока они не вытянутся до двух (или невообразимых двенадцати!) метров в высоту.