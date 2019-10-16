Почему Mon Guerlain Intense — один из главных парфюмерных запусков осени?

Новая версия Mon Guerlain — это вольное изложение оригинала с восклицательными знаками. Главные компоненты авторы Тьерри Вассер и Дельфин Джелк оставили прежними, но многократно усилили их звучание. Австралийское сандаловое дерево частоколом окружило лавандово-ванильное сердце, да так плотно, что ваниль из Папуа — Новой Гвинеи просочилась (невиданный случай) даже в верхние ноты парфюмерной воды.