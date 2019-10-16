Новая версия Mon Guerlain — это вольное изложение оригинала с восклицательными знаками. Главные компоненты авторы Тьерри Вассер и Дельфин Джелк оставили прежними, но многократно усилили их звучание. Австралийское сандаловое дерево частоколом окружило лавандово-ванильное сердце, да так плотно, что ваниль из Папуа — Новой Гвинеи просочилась (невиданный случай) даже в верхние ноты парфюмерной воды.
Почему Mon Guerlain Intense — один из главных парфюмерных запусков осени?
Кстати! Фильм о новинке снимал в камбоджийских лесах, рядом с домом лица Mon Guerlain Анджелины Джоли, обладатель «Оскара» за «Гравитацию» оператор Эммануэль Любецки.
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