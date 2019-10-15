Kenzo представили новый аромат World Power — с запахом морской соли и вечнозеленых кипарисов

Морские капли (и запах вечнозеленых кипарисов вместе с ними) закатываем на зиму во ярко-желтые флаконы. Сочинил новую парфюмерную воду человек с морской фамилией — ньюкамер индустрии Жером ди Марино, ученик Франсиса Кюркджяна. Как миллениал (и красавчик) Жером оказался пылким феминистом. Поэтому его Kenzo World Power получился новаторским ароматом без цветочков, украшательств и прочих «женщина должна». А лицом кампейна стала дочь Энди Макдауэлл — актриса Маргарет Куэлли, хиппи Киска из тарантиновского «Однажды в Голливуде». Свобода, равенство, сестринство!