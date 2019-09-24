Модель агентства Oldushka Валентина Ясень стала лицом L’Oreal Paris

Напомним, модельная карьера 64-летней Валентины Ясень началась с фотографии, сделанной ее сыном и найденной основателем агентства Oldushka Игорем Гаваром. После этого Валентина стала сниматься для брендов 12storeez, EMKA, Gate31 и Adolfo Domínguez, а также была признана «моделью года» по версии журнала Glamour Russia. «Многие женщины страдают от культа молодости, — рассуждала она в интервью «Собака.ru». — Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые “работают лицом”, — поэтому многие из них решаются на хирургическое вмешательство. Но в шестьдесят человек не должен выглядеть на тридцать. В прошлом году меня пригласили на съемки рекламы, где было много моих бывших коллег из театра. Одна из них говорит: “Валя, что ты из себя сделала?!” А она хоть и старше меня, но такая яркая блондинка. Я же начала седеть в сорок лет, когда мамы не стало, и все время красилась в темный, а лет десять назад перестала. Однажды посмотрела на себя в зеркало в ванной и увидела, что серебристый — очень красивый цвет. Теперь внучка говорит, что хочет волосы как у меня».